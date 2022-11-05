Владимирцам покажут работы «великого русского рисовальщика», покорившего Пикассо

Картина "Лошади" (1984).

Владимиро-Суздальский музей-заповедник и галерея «Веллум» представят в областном центре выставочный проект «Анатолий Зверев. И люди, и звери». Владимирцы смогут познакомиться с творчеством гениального русского художника второй половины XX века, авангардиста, которого Пикассо называл «великим русским рисовальщиком».

Анатолия Зверева по праву считают одним из наиболее ярких представителей «второго русского авангарда» и неофициального искусства 1950-60-х годов. Все свои творения, которых более 30 тысяч, он подписывал «АЗ», а близкие называли его Зверь – за безудержный темперамент, талант, внутреннюю свободу.

Впервые работы Зверева были представлены широкой публике в 1957 году на Молодежной выставке в Москве. Его появление было ярким и неординарным. Американский юноша Гари Коулмен разбрызгивал краски по холсту, Зверев принял вызов — расстелил огромный холст и написал экспрессивный портрет. Судья живописного конкурса, мексиканский модернист Давид Альфаро Сикейрос неофициально присудил ему призовое место и подарил свой мастихин. В 1959 году на его картины обратил внимание американский журнал «Life». А уже через два года несколько акварелей Анатолия Зверева были приобретены Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Спустя пять лет композитор и дирижер Игорь Маркевич организовал персональные выставки-продажи картин художника в Копенгагене, Женеве и Париже. Сам живописец никогда не выезжал за границу и не принимал участия в собственных вернисажах, зато в Москве его разрывали на части. Мастер много писал на заказ и брал за свои творения символические сто рублей, что позволяло ему не нуждаться в деньгах, несмотря на отсутствие постоянной работы.

Выставка в «Палатах» приурочена ко дню рождения художника. В нее вошли более 50 живописных и графических работ из собрания московской галереи «Веллум». Некоторые графические листы будут показаны впервые. А большая часть этой подборки происходит из коллекции Дмитрия Апазидиса - крупнейшего собирателя работ Зверева, который долгое время поддерживал художника и сделал многое для сохранения его наследия.

Картина "Женский портрет" (1966).

Представленные произведения условно можно разделить на два цикла: «из жизни зверей» и «из жизни людей». Первая серия — это изображения животных, вторая - портреты знакомых художника, его возлюбленной Оксаны Асеевой, а также ряд графических этюдов. Они передают яркие впечатления автора – Зверев мгновенно «схватывал» характерные черты и позы и точно фиксировал их. Одна из самых известных работ - «Женский портрет». Картину можно отнести к категории, которую в богемной среде принято было называть «типичным Зверевым». Среди хаоса беспорядочных линий и мазков просматривается хрупкий и трогательный женский образ. Многие работы художник делал за считанные минуты, почти не отрывая карандаш от бумаги.

Выставка будет работать до 11 декабря. Цена билета — 100 рублей.