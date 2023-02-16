В Петушинский район частично зайдет московская медицина

Одним из самых острых вопросов здравоохранения в Петушинском районе является вопрос с оказанием скорой медицинской помощи Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Министр здравоохранения региона Артем Осипов рассказал о мерах, которые принимаются на территории Петушинского района по ликвидации нехватки врачей и улучшению обслуживания местных жителей.

Из «Решмы» в Подмосковье

В череде медицинских скандалов нынешнего года одним из первых оказалась ситуация в поселке Вольгинский Петушинского района, где была сокращена единственная бригада скорой помощи. После разбирательств бригаду вернули, но в районном здравоохранении вскрылась масса проблем.

В частности, в том же Вольгинском местная клиника относится к медучреждению «Решма» Ивановской области, входящего, в свою очередь, в состав Федерального медико-биологического агентства. Проще говоря, владимирскому минздраву вольгинские доктора не подчиняются, зато сама «федеральная» клиника оказалась в плачевном состоянии, так как из нее ушла масса врачей. Да и в Петушинской ЦРБ не все гладко, и особенно тут выделяется ситуация опять же со «скорой помощью» - весь район обслуживают всего четыре бригады, в том числе многочисленных московских дачников, приезжающих сюда на лето.

Сами жители Петушинского района жалуются на проблемы с доставкой льготных препаратов и на то, что чаще всего вынуждены ездить в больницы Московской области, что многим проще даже чисто географически, не говоря уже о наличии специалистов.

Буквально накануне министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов и вице-губернатор Константин Баранов ездили в Москву, где встречались с руководством ФМБА. Речь шла о ситуации в Вольгинском.

- Предварительно скажу, это не будет каким-то управленческим секретом, что клиника «Вольгинская» из состава «Решмы» перейдет в подразделение ФМБА по Московской области, - рассказал Артем Осипов по итогам встречи. - То есть, они будут подчиняться как филиал не Ивановской, а Московской области. Коллеги (из ФМБА — авт.) преследуют две цели: доступность московских специалистов, которых они смогут обеспечить и, соответственно, более мощная инфраструктура, которая в лучшей степени позволить дотировать Вольгинский.

Министр признался, что разговор шел все больше в ключе финансовых аспектов, но и чаяния жителей владимирцы до собеседников донесли. Здесь имеются ввиду как раз вопросы по льготным лекарствам, обеспечение узкими специалистами и прочее. Владимирский минздрав еще раз предложил взять клинику «Вольгинская» в свое подчинение, но эта идея пока отвергнута.

- Со своей стороны мы пообещали, что пока они комплектуются узкими специалистами, мы организуем подряды по выездной работе врачей Областной клинической и Областной детской клинической больниц. Льготные препараты перераспределим так, чтобы за ними добирались не в Петушки, а в Покров, чтобы было ближе, - заявил Осипов.

Артем Осипов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сложный район

Министр добавил, что по вольгинской «скорой» был найден определенный компромисс.

Так, теперь местная «скорая» станет обслуживать исключительно поселок Вольгинский. Их больше не направят на трассу М7 или в Покров. Все это останется на плечах станции СМП Петушинской ЦРБ. При этом вольгинские фельдшеры продолжат получать более высокую зарплату, чем их коллеги, сохранив прежний объем работы. Правда, сейчас эта бригада формально трудоустроена еще и в Петушинской ЦРБ — до того момента, пока клиника в «Вольгинском» не получит лицензию на оказание неотложной медпомощи. Полностью в Петушки их не стали переводить по простой причине — это было бы нечестно по отношению к другим бригадам «скорой», которые обслуживают трассу, транспортируют больных во Владимир и работают на «травме», то есть в условиях большей нагрузки, но за меньшие деньги.

Но не только в поселок Вольгинский явится столичная медицина. Артем Осипов подтвердил давно ходящие в Петушинском районе слухи — Минздрав региона рассматривает возможность частичного прихода во Владимирскую область московских врачей.

- Петушинский район в целом сложный по кадровому обеспечению. Петушки и Покров это та зона, которую нужно будет «разруливать» в плане кадрового обеспечения в части узких специалистов. Ранее я говорил, что у нас есть намерение, в том числе, поработать с Московской областью, с их Фондом обязательного медицинского страхования, чтобы какие-то объемы оказания медпомощи передать им, - объяснил Артем Осипов.

Министр здравоохранения региона пообещал, что активно этот вопрос они начнут обсуждать с Московской областью и их ФОМС уже на будущей неделе.

- Будем активно выходить, чтобы обсудить моменты приграничных территорий, когда может быть организована взаимозаменяемость докторами, - заключил Осипов.

Впрочем, пока речь не идет исключительно о том, что к столичным дачникам поедут «московские скорые» - все эти нюансы будут оговорены в процессе решения вопроса.