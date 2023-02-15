Во Владимире установлена новая стоимость единого проездного билета

Единый проездной билет Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Неделю назад мэрия Владимира объявила новую стоимость социальных проездных и проездных для школьников и студентов. Первый установили на уровне 534 рубля, вторые не изменили. А вот сумму, которую затребуют за единый проездной билет, должны были установить сами перевозчики.

Сразу после этого в областном центре начала появляться противоречивая информация о том, какой же ценник установят на единый проездной билет, стоимость которого нынче составляет 1700 рублей.

Кто-то называл 1900, кто-то 2100 со ссылкой на перевозчиков, но окончательной ясности не было даже у городских властей, которые в конце концов просто попросили подождать.

Наконец, 15 февраля в Управлении транспорта и связи горадминистрации Владимира состоялось совещание, в ходе которого владельцы автобусных парков договорились о новой стоимости единого билета.

- Как известно, определять ее должны сами перевозчики, мы лишь предоставляем переговорную площадку. Однако мы следим за этим процессом, так как нам не все равно, какой будет стоимость этого билета, ибо социальную ответственность бизнеса никто не отменял, - заявил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии рассказали, что «на площадке» администрации перевозчики действительно стали предлагать разные суммы — 2100, 2300 и даже 2500 рублей. В любом случае, ниже двух тысяч ценник не опускался ни у кого. Традиционно, подорожание объяснялось увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей и прочих расходов. Но тут в дело все же вмешалась мэрия.

- У нас есть «туз в рукаве» под названием МУП «Владимирпассажиртранс», который по факту является на сегодняшний день крупнейшим городским перевозчиком. Мы сказали, что не видим возможности устанавливать такие цены и не согласимся на стоимость билета выше 2000 рублей. На наш взгляд, экономически обоснована цена в 1900 рублей как на автобусы, так и на троллейбусы, - объяснил Александр Карпилович.

После этого заявления перевозчики «под железной аргументацией» мэрии согласились на 1900 рублей, так что именно такой и станет стоимость единого проездного билета начиная с марта. Эта цена была официально утверждена.