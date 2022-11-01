Владимирцы просят на время сделать бесплатной часть трассы М-12

Фото ГК Автодор.

Несколько дней назад ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» уведомило автомобилистов, что на 182 километре трассы М-7 «Волга», на Южном обходе Владимира, пришел в плохое состояние мост через Клязьму. На мосту ввели ограничения, которые тут же привели к заторам.

Писать надо Мишустину

Жителям Владимира, а особенно микрорайонов Энергетик и Юрьевец, не повезло вдвойне — на улице Ноябрьской идет ремонт подземного пешеходного перехода. В Юрьевце и без того копилась солидная пробка, а теперь в нее влились машины, которые пытаются объехать аварийный участок на Южном обходе. Особенно много грузовиков, которым вовсе запретили ездить через проблемный мост.

- Все буквально встало, и вариантов объезда нет никаких. Понятно, что аварийный мост можно объехать через платную дорогу М-12, но желающих мало. А нам приходится часами проводить в пробках из-за наплыва машин на Пекинке, - возмущается житель Юрьевца Александр, выражая общее мнение местных жителей.

В минувшие выходные владимирцы разместили петицию к администрации города Владимира, в которой призывают градоначальников договориться с руководством Госкомпании «Автодор», чтобы та на время ремонта на М-7 сделала проезд по дублеру Южного обхода бесплатным. Напомним, сейчас для легковушки проезд по М-12 стоит 104 рубля, для грузовика — 312 рублей.

Однако в Госкомпании «Автодор», руководящей автобаном, объяснили, что на практике существует ряд весьма больших сложностей.

- Бесплатного проезда не будет, так как решение о платности принимается Правительством Российской Федерации, - объяснила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

В «Автодоре» рассказали, что с петицией владимирцам следовало бы обращаться вовсе не к мэрии и даже не к областным властям, которые никак на ситуацию с федеральными дорогами повлиять не могут, а непосредственно к премьер-министру Михаилу Мишустину. И если он изыщет в федеральном бюджете средства на субсидию для «Автодора», проезд действительно на какое-то время могут сделать бесплатным.

В дорожном ведомстве добавили, что вопросы платности федеральных автобанов заранее просчитываются на уровне Минифина и Минэкономразвития, так что это тоже аргумент не в пользу жителей Владимира. Не выйдет сделать бесплатной дорогу и исключительно для водителей из Владимирской области, так как технически это весьма сложно.

- В любом случае, во Владимирской области стоимость проезда не очень высокая. Когда вводится платность рассчитывается покупательская способность людей, которые живут в данном регионе, - заключила Татьяна Шадрина.

Фото ГК Автодор.

Опасность от дальнобойщиков

Еще одно опасение владимирцев вызвал мост через Клязьму на Южном обходе М-7. Через него введено реверсивное движение и ограничение скорости в 40 километров в час, для грузовиков повесили запрещающие знаки, но автомобилисты рассказывают, что фуры все равно норовят проскочить по опасному участку. Люди опасаются, что это может привести к серьезным последствиям.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» лишь развели руками — дорожники проинформировали все ответственные службы, но сами следить за соблюдением водителями правил дорожного движения не имеют права. Однако информацию разместили везде, где только можно, включая интерактивные карты.

- Проводится оповещение пользователей автодорог по «каналу дальнобойщиков» (15-УКВ-канал), сообщения транслируются по «Авторадио». В ближайшее время на М-7 будут установлены информационные щиты. Это исчерпывающие меры, которые мы можем предпринять в рамках своих полномочий, - объяснил официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Что до несущей способности моста, то в ведомстве заверили, что реверс и ограничение скорости снижают единомоментную нагрузку и минимизируют динамические удары — именно в этом заключается главная проблема, а реверс и снижение скорости эту проблему снимают. Но о начале ремонта речи пока даже не идет — специалисты еще не определили необходимые меры.