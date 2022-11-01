Во Владимирской области число особо тяжких преступлений снизилось на 6 процентов

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РИА Новости составили рейтинг регионов России по преступности. В основу исследования положены данные МВД России. Анализировалось количество преступлений, зарегистрированных за первые девять месяцев текущего года, доля в них тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика за последние годы.

С января по сентябрь в стране было зарегистрировано 1,498 миллиона преступлений, что на 1,5 процента меньше, чем за такой же период прошлого года. Также сократилось — на 5,5 процентов — количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Лидером рейтинга с наименьшим числом преступлений стала Чечня. Там было совершено всего 12,5 противоправных действий на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне 102,9. Вторую и третью строчку занимают Ингушетия (32,9 преступления) и Дагестан (36,6).

Владимирская область в рейтинге занимает 27-е место. На 10 тысяч жителей приходится 91,1 преступление, что на 0,1 процента больше, чем в прошлом году. А вот число особо тяжких деяний снизилось на 6,2 процента и составляет по итогам девяти месяцев 25,4.

К слову, по последним данным областной прокуратуры, наибольшее число преступлений зарегистрировано во Владимире, Муромском и Ковровском районах, наименьшее — в Радужном, Селивановском и Гороховецком районах. Выросло число убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе закончившееся смертью, дистанционные мошенничества, а также количество ДТП с погибшими. Самыми распространенными преступлениями в регионе остаются кражи и мошенничества.

Из наших географических соседей четвертым местом в рейтинге может похвастаться Рязанская область, где на 10 тысяч жителей приходится всего 64,6 преступлений (особо тяжких — 20,4). Москва расположилась на 16-й строчке (83,3 преступления и 28,7 особо тяжких). А вот Ивановская область опустилась на 33-е место. Здесь на 10 тысяч жителей приходится 93,7 преступлений и 23,2 — особо опасных. Нижегородская область — на 36-м месте с 96 преступлениями (25,7 особо опасные).

Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Амурской области и Республике Алтай, где за девять месяцев было зарегистрировано 161,8 и 161,6 преступления на 10 тысяч жителей.