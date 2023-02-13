После закрытия стационара в Суздале на ремонт медиков распределят в другие районы

фото регионального Минздрава

Несмотря на то, что областная прокуратура отменила приказ о массовом сокращении санитарок из Суздальской Центральной районной больнице, проблемы в учреждении остаются.

Глава регионального Минздрава Артем Осипов сообщил, что в прошлом году больница из плановых объемов оказала не больше 50 процентов по всем профилям. При этом в больнице - дефицит врачей, штат укомплектован меньше, чем наполовину. В дополнительном медицинском персонале учреждение не нуждается.

- Таким образом, мы имеем койки, которые не обслуживаются врачом, койки, на которых не лежат пациенты, но зато есть персонал, который обслуживает эти незанятые площади. И это хроническая ситуация в Суздальской больнице. Получается, что имеющиеся средства идут на зарплату медицинскому персоналу, при этом средняя зарплата врачей остается самой низкой среди всех центральных больниц и поднять ее нельзя, потому что нужно заплатить всем сотрудникам больницы. Это те качели, которые нужно грамотно распределить, - отметил Артем Осипов.

Глава ведомства признал, что нельзя было массово сокращать санитарок. Это должна была быть плановая работа с конкретным предложением для каждого человека. В связи с нарушением Минздрав проводит собственную служебную проверку.

- Основной посыл — не высвобождать людей на улицу. У них у всех должен сохраниться источник заработной платы. Но вместе с тем мне надо сохранить врачей, потому что без них медицинское учреждение не восстановится после завершения ремонта, - подчеркнул Осипов.

Что касается самих ремонтных работ, то сейчас готовится площадка под торги. Контракт надеются заключить до конца марта — начала апреля, после чего необходимо будет передать подрядчику площадку.

На период капитального ремонта стационара Камешковкая ЦРБ примет на своей площади отделение хирургии и реанимации. Персонал полностью перейдет туда. Обещают даже организовать удобную транспортировку от дома до нового места работы.

- Для педиатрического отделения попытаемся найти площади в Суздале, чтобы детей не пришлось никуда перевозить. Гинекологическое отделение, скорее всего, придется полностью перемаршрутизировать на Владимир. Персонал будет полностью высвобождаться — врачей мы будем сохранять и переводить в поликлиники. Что касается терапевтического отделения, то ищем врачебную лабораторию в лучшем материально-техническом состоянии, чтобы туда перевести койки, - сообщил Артем Осипов.

Закончить капитальный ремонт стационара должны к 1000-летию Суздаля.