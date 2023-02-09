Вокруг Успенского собора Владимира установят новую подсветку

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В ходе пресс-конференции по итогам минувшего года митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал о том, какие шаги сделаны в деле реконструкции одного из самых известных соборов Владимирской области.

Храм в шаговой доступности

Говоря о строительных работах в целом, владыка Тихон отметил, что в настоящее время на территории Владимирской епархии реставрируется 85 и строится 21 новый храм.

В минувшем году во Владимире были построены и освящены новая церковь в Юрьевце и церковь Князей Владимирских на улице Большая Московская, а в скором времени новые храмы откроют свои двери в Юго-Западном районе города и в микрорайоне Энергетик. Также несколько новых церквей открыты на территории других районов Владимирской области.

- У нас такая программа, святейший Патриарх подвигает нас, чтобы храм был в шаговой доступности, особенно в сельской местности, где плохо с транспортом и надо идти пешком, иногда полчаса по морозу и слякоти, а контингент в основном пожилой. Поэтому стараемся построить храмы ближе к месту проживания людей. А иной раз бывает так, что церковь существует, а поселок сместился, и надо строить заново, - объяснил митрополит Тихон.

Также большая работа по восстановлению церквей ведется совместно с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия, которая каждый год присваивает статус памятника архитектуры нескольким храмам, после чего епархия заключает охранное обязательство и берет восстановление на себя. При этом финансирование идет как от федерального правительства, так и от муниципальных администраций. В частности, много работ подобным образом сейчас ведется на территории Суздаля, где идет подготовка к празднованию 1000-летия города.

Привести собор в порядок

Хорошая новость — планы по реконструкции Успенского собора остаются в силе. Более того, специалисты уже проверяют фундаменты в преддверие больших реставрационных работ.

При этом с новым руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатериной Проничевой Владимирская епархия выстроила самые добрые отношения.

- Сейчас с Екатериной Проничевой мы ведем переговоры о подсветке Успенского собора. Проект у нас уже есть, его сделали благотворители. На днях там проводились исследовательские работы по подсветке. Думаю, теперь будет подсвечена не только новогодняя елка, но и сам Успенский собор, - говорит владыка Тихон.

Кстати, от просьбы о передаче Успенского собора в собственность церкви по реституции Владимирская епархия отказалась. Во всяком случае, на какое-то время.

- Оказалось, что приостановить этот процесс нельзя, можно только прекратить. Поэтому мы договорились и пока прекратили. Самое главное для нас не в чьей он будет собственности находиться, ведь он в любом случае будет эксплуатироваться и музеем, и епархией, в чем никаких разногласий нет, а в том, чтобы привести собор в порядок. А потом уже будем говорить, чье это имущество, - объяснил митрополит.

В целом с руководством ВСМЗ священнослужители договорились о том, что весь Успенский собор станет единым комплексом. Сейчас же четверик находится в собственности музея, а Георгиевский предел принадлежит епархии.

- Колокольня вообще никому не принадлежала 75 лет, там все запущено. Мы заменили окно, которое видно с главной дороги. Оно было забито фанерой, а сейчас установили дюралевое, которое будет долговечнее. Колокольня будет отремонтирована, ведь когда приезжают паломники и туристы всем хочется взойти и увидеть красивое место сверху. Так что работаем, стараемся, и теперь с музеем никаких проблем у нас не возникает, - заключил владыка Тихон.

Впрочем, пока конкретных дат по началу больших работ не существует. Как объяснил глава Владимирской епархии, дело это неспешное — сперва нужно провести исследования, затем подать необходимые заявки, получить финансирование на проект и только после этого запрашивать средства на сами работы. Однако в любом случае, дело уже идет и будет продолжено.