Власти Владимира не согласны с данными о качестве атмосферного воздуха

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На днях консалтинговое бюро «Стрелка» опубликовало рейтинг 170 городов России по качеству воздуха, в котором среди 76 исследованных столиц регионов Владимир занял 13 место, став одним из худших в стране.

Самый «грязный» город

Как объясняют составители рейтинга, расчет осуществлялся на основании индекса TAQI (Интегральный индекс загрязнения атмосферы), который, в свою очередь, строится на основании показателей по пяти загрязняющим веществам, оказывающим особое влияние на здоровье человека. Этими веществами стали аэрозоли, угарный газ, формальдегид, диоксид азота и диоксид серы. Индекс рассчитали на основании данных космического мониторинга Земли.

На первом месте ожидаемо оказалась Московская агломерация, индекс которой составил 62,3 процента. Второе место занял Якутск с результатом 52,4, а третье место досталось Новосибирску с показателем 42,5. Замкнул десятку самых «грязных» городов Тольятти с индексом 31,4.

Самым чистым городом оказался Кызыл с TAQI в 5,6, второе место заняла Астрахань с индексом в 10,4 и Элиста с показателем 10,7.

Из Владимирской области в список исследованных городов попали Владимир, Ковров и Муром, причем данные оказались несколько неожиданными: все три города получили «повышенный» индекс уровня загрязнения воздуха. Самым грязным оказался Ковров, получивший 30,9 балла, в то время как во Владимире показатель составил 28 баллов. Мурому достался показатель в 22,3.

Любопытно, что Муром по загрязненности сравнился с Екатеринбургом, а Владимир оказался даже более «грязным», чем Дзержинск Нижегородской области, который считается не самым благополучным городом в плане экологии, но заработал 26,4 балла. И даже миллионный Нижний Новгород оказался чище владимирских городов, получив отметку в 22,2.

Из соседей хуже дела только в Иваново, которому поставили 31,3 балла.

Объективная картина

Впрочем, в мэрии областного центра призвали не делать удручающих выводов. Начальник Управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров заявил, что с данными рейтинга не согласен. Во-первых, не совсем понятно, насколько точно можно получить сведения на основании данных из космоса. Во-вторых, даже при непосредственных измерениях на Земле картина получается несколько иной.

- В этом рейтинге мы находимся в середине, а иногда Владимир по качеству атмосферного воздуха в других рейтингах оказывается еще ниже. Это связано с тем, что ни один завод сейчас нормально не работает — раньше на Владимирском тракторном заводе трудилось 13 тысяч человек, на химическом 9 тысяч, а теперь тракторный разрушен, а на химзаводе работает всего 800 человек. «Автоприбор» практически не работает, «Электроприбор» работает меньше, а на высокоточных предприятиях количество сотрудников варьируется всего от 100 до 200 человек. Все это сказывается на экологии. Город в этом плане достаточно хороший за исключением, быть может, очистных сооружений водоканала, запах от которых мы можем ощущать, проезжая мимо химзавода, - говорит Сергей Сухопаров.

Главный эколог города объясняет, что во многом мы обязаны еще и географическому расположению города, который с трех сторон окружен лесами, помогающими улучшать атмосферный воздух.

Однако данные с постов гидрометеорологических наблюдений во Владимире действительно не самые радужные, но тому есть объективная причина.

- Всего у нас четыре таких поста и находятся они на самых плохих точках — в промзонах и на пересечении городских магистралей. То есть, мы видим город в худших его местах. Это не фоновый показатель по Владимиру, а худший показатель по городу, и это было сделано специально еще в советские времена. Я считаю, что это правильно, потому что мы должны видеть реальные показатели, а не заниматься очковтирательством, - заявил Сергей Сухопаров.

Проще говоря, в городе пробы воздуха берут только в самых «грязных» точках, что и влияет на данные рейтингов, составляемых на основе полученных с постов сведений. А если делать замеры, например, в парках и скверах, то показатели были бы значительно лучше.

По словам Сергея Сухопарова, в скором времени во Владимире будут брать показания еще с десяти постов наблюдения, пока работающих в тестовом режиме. Их тоже разместят в наиболее напряженных в плане экологии участках.