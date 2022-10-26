Детям Владимира на время каникул предлагают активно использовать «Пушкинскую карту»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С 24 октября во Владимире, как и во всем регионе, начались осенние каникулы. Кто-то из школьников предпочел провести это время дома, но другие их сверстники вместе с родителями и педагогами выбрали более интересное и полезное времяпрепровождение.

Квест в «Патриаршем саду»

Пушкинскую карту может оформить через портал «Госуслуг» любой школьник в возрасте от 14 до 18 лет. На счете карты будет 5000 рублей, которые можно потратить на посещение учреждений культуры — кино, театра, музея или интересной выставки. Главное условие — потратить все деньги необходимо до 31 декабря, иначе они «сгорят».

Во Владимире к проекту «Пушкинская карта» подключилось уже 12 муниципальных учреждений культуры, где можно посетить около 115 мероприятий. Например, ребята-восьмиклассники из школы №8 вместе с учителями в первый же день каникул отправились в «Патриарший сад», где приняли участие в историческом квесте.

- Мы знаем, что «Пушкинская карта» замечательно работает в «Патриаршем саду», которые предлагают прекрасные квесты и игры, связанные не только с историей, но и с ботаникой и биологией, за что им большая благодарность, - рассказывает заместитель директора школы №8 по воспитательной работе Алевтина Михайлова.

Кстати, ребята из восьмой школы далеко не впервые благодаря «Пушкинской карте» посещают культурные мероприятия. Так, совсем недавно ученики девятого класса ходили в Зал классической музыки на «Осенние мелодии», а 11-й класс побывал в театре «Разгуляй» на программе «Живет победа в поколениях».

Кстати, директор станции юных натуралистов «Патриашрий Сад» Елена Огудина добавила, что квест будет действовать до январских праздников.

- Мы постарались сделать программу так, чтобы ребята смогли погулять по саду, узнать что-то новое, вспомнить историю. Закончится квест в конференц-зале, где ребята попробуют сбитень, - поделилась Елена Огудина.

Концерт с выездом

Тем временем в стенах самой школы №8 происходило не менее интересное событие — там более 120 ребят собрались на выступление коллектива ДК Молодежи «Вишенка», исполнившего русские народные песни в оригинальной аранжировке.

Коллектив тоже пригласили в рамках программы «Пушкинская карта». Оказывается, теперь есть и такая возможность — не нужно никуда ехать, достаточно подать заявку, и артисты приедут сами. Директор школы Ирина Новикова объяснила, что старшеклассники сами попросили педагогов сделать их уроки музыки интереснее.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, директор «ДК Молодежи» Евгений Агапов рассказал, что в рамках «Пушкинской карты» это уже пятый или шестой их визит в школы города.

- Хочу обратиться к молодым людям, владеющим «Пушкинской картой». Ребята, вокруг вас происходит масса всего интересного в нашем Владимире — вы можете посещать театры, музеи, выставки, кино, можете смотреть и слушать интересные программы, созданные нашими творческими коллективами. Вы моете поехать в Москву и Санкт-Петербург, где «Пушкинская карта» откроет вам многие двери. Это хорошая и нужная вещь, пользуйтесь, - заявил Евгений Агапов.

Сами ребята заверили, что очень рады открывшимся возможностям.

- Впервые по «Пушкинской карте» я ходила в музей в Нижнем Новгороде, а теперь с мамой планируем посетить «Призрак оперы» в декабре, - рассказала ученица девятого класса Марина Синьковская.