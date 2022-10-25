Хороший урожай во Владимирской области сдержал рост цен на картошку и овощи

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Во Владимирской области заканчивается уборочная кампания. Собраны все зерновые, кроме кукурузы. Эта культура поздняя, и она осталась в поле еще на 600 гектарах.

Мобилизация на ход кампании не повлияла

- Такой засухи как в прошлое лето, не было, поэтому урожай выше. Мы собрали 223 тысячи тонн зерна, с каждого гектара — по 25 центнера. И хотя мы не достигли запланированного показателя, это все равно достойные цифры. Последние четыре года мы получали более 200 тысяч тонн зерна, и этот год один из лучших по производству зерна, - отметил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Лидерами по урожайности стали Юрьев-Польский район (82 тысячи тонн), Суздальский район (64 тысячи тонн) и Муромский район (27-29 тысяч тонн). Растет в области и производство кукурузы на зерно. В это году уборке подлежит более тысячи гектаров. И, по мнению Константина Демидова, именно эта культура — стратегическая, так как она позволит в разы увеличить производства зерна. С каждого гектара собирают по 70 центнеров.

Почти убран и картофель, в поле осталось всего 80 гектаров. На складах уже — 73 тысячи тонн клубней. Самый рекордный урожай был в 2015 году, когда удалось собрать около 100 тысяч тонн.

- Урожайность в сельхозорганизациях в этом году несколько ниже, но посадочные площади были увеличены на 200 гектаров, поэтому надеемся, что удастся собрать больше картофеля. В любом случае жители нашего региона будут им обеспечены, - подчеркнул Константин Демидов.

Овощи убраны уже на 87 процентов, осталось всего около 200 гектаров неубранных площадей. Неплохой урожай картофеля и овощей отразился и на ценах. Так называемый борщевой набор подешевел на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Все остальное показывает рост: говядина стала дороже на сто рублей, на 10 процентов выросли цены на хлебобулочные изделия, макароны и крупы.

К слову, после объявления частичной мобилизации аграрии были обеспокоены, не повлияет ли она на ход уборочной кампании, ведь на селе работает много мужчин. Во Владимирской области никакого срыва не произошло.

Константин Демидов. Фото: Виктория СУХОВА

- Когда была объявлена мобилизация, у руководителей сельхозорганизаций была некая растерянность, потому что понимали, что многие молодые ребята, работающие на ключевых специальностях, подлежат мобилизации. Но надо отдать должное грамотному подходу. У губернатора и военкома было полное взаимопонимание, что нельзя с ключевых работ забирать людей на мобилизацию. Сильнее пострадали предприятия пищевой промышленности, где более молодой кадровый состав, чем на селе, - резюмировал Контсантин Демидов.

По надоям впереди

В этом году удалось преодолеть психологический барьер по производству молока. Если в 90-х годах прошлого века производили по 457 тысяч тонн, то на сей раз сельхозпредприятия должны получить 470 тысяч тонн. Мало каким регионам удалось достичь таких показателей.

- Также на днях мы достигли еще одного рекорда. Теперь в день мы производим по 1200 тонн молока, что на 110 тонн больше, чем в прошлом году. Что касается надоев, то за девять месяцев они составили 6753 килограмма, динамика приличная — 9 процентов. По средним показателям мы опережаем и Россию, и ЦФО. Если нам удастся сохранить динамику, то продуктивность наших коров составит 8900 килограммов, - сообщил директор департамента сельского хозяйства.

Если говорить о мясе, то, наконец, прекратилось падение показателей. Если в прошлом году произвели 39 тысяч тонн, то в этом году регион планирует выйти на цифру в 41 тысячу. В департаменте надеются, что после того, как удастся возродить свиноводство, цифры станут еще больше.

Продукцию аграриев отгрузили уже на сумму более 150 миллиардов рублей. В лидерах — переработка мяса (+20 процентов), овощей (+33 процента), хлебобулочных изделий (+20 процентов), мукомольная промышленность (+15 процентов). Серьезное снижение произошло лишь в производстве напитков. Но власти надеются, что после того, как начнется реконструкция суздальской пивоварни, дела пойдет в гору.