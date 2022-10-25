Во Владимирской области впервые составлена карта распространения борщевика Сосновского

. Фото: Павел КЛОКОВ

Владимирский филиал Россельхозцентра по заказу областной администрации составил цифровую карту распространения борщевика. Того самого растения, которое считается главным вредителем сельскохозяйственной отрасли. Уникальная разработка в конечном итоге позволит распланировать тактические шаги по борьбе со злостным сорняком.

Карта поможет в борьбе

Отметки на интерактивной карте – точки с зашифрованной информацией – наглядно демонстрируют картину захвата зарослями сорняка наших населенных пунктов. Пока что владимирский филиал Россельхозцентра получил право работать именно с этой категорией земель, но при необходимости готов взять на себя нагрузку и по другим категориям земельного фонда.

- Данное фитосанитарное обследование позволяет заказчику увидеть полную картину по каждой точке: не только координаты участков, заросших борщевиком Сосновского, но и площадь засоренности, фотографии с места и всю подробную информацию, – говорит руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. – На каждый очаг заведен полевой журнал: указаны степень засоренности и причины. Впоследствии это позволит отследить и эффективность гербицидных обработок, и общую ситуацию по борьбе с борщевиком в разрезе нескольких лет.

Параллельно с этой работой, в зависимости от степени засоренности земель, все муниципалитеты получили от Россельхозцентра рекомендации по обработке своих территорий. Для этого специалисты выявляли самые «социально значимые» очаги борщевика, то есть те места, где сорняк представляет наибольшую опасность для людей. Растение, напомним, при контакте вызывает на незащищенных участках кожи сильные и долго не заживающие ожоги. Кроме того, токсичны эфирные масла, которые оно выделяет.

.

Гороховецкий район зарос сорняком

До 2015 года борщевик Сосновского официально числился в перечне кормовых растений, что не позволяло создать правовую базу для его уничтожения. После внесения распространившегося борщевика в Отраслевой классификатор сорных растений у него стали планомерно отвоевывать земли. Вот только сорняк очень живуч: установлено, что его корень живет примерно 12 лет, а одно растение в сумме образует от 20 до 35 тысяч семян, которые могут дозревать даже в срубленном соцветии. Вот почему борщевик, как многоголовая гидра, вырастает вновь и вновь. А ученые из Сколковского института науки и технологий, например, подсчитали, что если с борщевиком Сосновского вообще никак не бороться, то вследствие глобального потепления и расширения среды обитания к 2040-2060 годам он способен заразить почти всю европейскую часть России.

Во Владимирской области по результатам обследования самыми проблемными районами в плане распространения борщевика Сосновского стали Гороховецкий район (на карту занесли 50 населенных пунктов); Муромский район (отмечено 36 населенных пунктов), Юрьев-Польский и Суздальский районы (35 и 33 населенных пунктов соответственно).

По другим районам картина выглядит так: в Собинском районе борщевиком заражено 19 населенных пунктов, в Кольчугинском – 17, в Вязниковском – 16, в Киржачском – 14, в Александровском и Ковровском – по 12, в Судогодском – 8, в Петушинском – 7, в Гусь-Хрустальном и Камешковском – по 5, в Селивановском – 2, в Меленковском – 1 населенный пункт.