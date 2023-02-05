Во Владимирской области безработных в четыре раза больше, чем заявлено официально

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Владимирская область вошла в десятку российских регионов с низким уровнем безработицы. По информации министра труда и занятости населения области Андрея Григорьева, на 24 января этого года на бирже стоят 3998 человек, а количество вакансий почти в 4 раза больше — 15771. Таким образом, уровень безработицы к экономически активному населению составляет 0,6 процента, что на 0,1 процентных пункта ниже общероссийского показателя.

- Действительно, с каждым годом во Владимирской области становится все меньше официальных безработных. Исключение — пандемийный 2021 год, когда был всплеск регистраций в центрах занятости. Однако не стоит забывать о том, что не все безработные встают на бирже. Поэтому на самом деле сейчас активно ищут работу 16 300 человек, - сообщил в эфире ЦУРа руководитель Владимирстата Александр Быков.

В прошлом году 10 800 человек предпочитали искать работу с помощью объявлений, 13 300 — через родственников и друзей, 6 700 сами приходили к работодателю и узнавали о вакансиях и только 3200 человек искали новое место через биржу труда.

- Несмотря на то, что в регионе больше 15 тысяч вакансий, сейчас сформировался определенный слой молодежи, который не хочет работать. Молодые люди перебиваются какими-то случайными заработками, либо участвуют в сомнительных проектах, которые в большинстве своем никогда не реализуются. И получается, что они вроде бы и заняты где-то, потому что под определение «официальный безработный» не подходят, а на самом деле они таковыми и являются на самом деле. Под лозунгом «Не хочу работать на дядю» они прожигают жизнь, - отметил Александр Быков.

Александр Быков.

Самыми востребованными профессиями Владимирстат называет врачей и средний медперсонал, преподавателей истории и иностранных языков, квалифицированных специалистов информационных и коммуникационных технологий (проще говоря, айтишники), работников промышленности (токари, фрезеровщики, операторы ЧПУ, электрики), квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства и строительной отрасли. Кроме того, в регионе жесткая нехватка работников в области рыбоводства.

Если смотреть на платформе «Работа России», то здесь можно увидеть 2,2 тысячи вакансий швей, 605 инженеров, 454 уборщиков территорий, 398 водителей и 303 менеджеров. Также работодателям области требуются затяжчики обуви, такелажники, переводчики, но представители таких профессий не зарегистрированы в региональных центрах занятости населения.