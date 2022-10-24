Ковров официально станет «старше» на 246 лет

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Общеизвестно, что свой день рождения Ковров отмечает 1 сентября — в этот день в 1778 году императрица Екатерина II дала ему статус уездного города. Однако местные краеведы посчитали, что это не совсем справедливо.

На днях депутаты комитетов по местному управлению и социальной политике Коврова утвердили на рассмотрение горсовета предложение о внесении изменений в устав города, согласно которым официальная дата основания населенного пункта будет отныне датироваться не 1778, а 1532 годом. По этому вопросу в самом Коврове еще 20 сентября были проведены соответствующие общественные слушания.

В мэрии города воинской славы отметили, что эта дата связана с первым упоминанием населенного пункта в письменном источнике — раздельной грамоте князей Ковровых.

Инициатива изменения принадлежит директору Ковровского историко-художественного музея Ольге Моняковой.

- Это уточнение даст городу возможность объективно посмотреть на свою историю. Сейчас мы отмечаем день города, основываясь на дате времен Екатерины II, хотя поселение существовало и развивалось гораздо раньше. Екатерина II просто дала уже существующему селу Коврово юридически новый статус города. Все древние города исчисляют себя с момента упоминания в документах, так что мы встаем в один ряд с ними, - объяснила Ольга Монякова и добавила, что таким образом восстанавливается историческая объективность.

В мэрии полностью согласны с этим предложением и добавили, что сейчас самым ранним письменным источником, касающимся населенного пункта, в ту пору именовавшегося селом Рождественно, является «Деловая с отводом князей Ивана, Андрея и Семена Васильевичей Ковровых на вотчину их отца в села Андреевское и Рождествено» 1532-1533 годов. Она хранится в архиве древних актов в Москве.

- Таким образом, Ковров станет старше на несколько столетий, - говорит Ольга Монякова.

Если точнее, сейчас город оружейников отпраздновал 244-ю годовщину со дня своего «юридического» рождения, но если предложение утвердит горсовет, в 2022 году ему будет 490 лет, что на 246 лет больше нынешнего «официального» возраста.

В горадминистрации Коврова уточнили, что Совет народных депутатов рассмотрит вопрос о новом дне рождения населенного пункта 26 октября. Наиболее вероятно, что предложение будет утверждено, и тогда во Владимирской области станет одним древним городом больше.

Кстати, предложение содержит еще одно изменение в устав. Так, никто не собирается забывать о связанной с Екатериной II дате 1 сентября 1778 года. Теперь в главном городском документе пропишут, что в этот день Ковров просто получил статус уездного города.

В Ковровском историко-художественном музее заметили, что по факту город еще старше. К сожалению, исторические документы с тех времен не сохранились, и подтвердить это теперь нечем.