Во Владимире проезд на автобусах и троллейбусах вырос до 30 рублей

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В ходе состоявшегося 31 января заседания правления Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области была утверждена новая стоимость проезда на общественном транспорте Владимира, которую вновь разделили на «наличную» и «безналичную».

С учетом всех расчетов было предложено повысить стоимость проезда в автобусах до 30 рублей за наличный расчет и до 28 рублей по «безналу».

- Тариф предлагается ввести с 10 февраля 2023 года, - отметила Екатерина Полтанова, эксперт министерства.

Материалы на заседание были представлены по шести из восьми перевозчиков, действующих на территории областного центра. Впервые в расчет тарифа была включена инвестпрограмма, но в итоге мэрия все же отказалась от нее, так как пока не существует механизма контроля за этими средствами. При этом подсчеты велись по 29 маршрутам из 35 действующих, что составляет около 83 процентов.

В расчет вошла скорректированная стоимость дизельного топлива, а также принимались во внимание среднемесячные зарплаты водителей и кондукторов. Тут любопытно, что минимальными зарплаты водителей оказались у компании «ПОАТИС», где шоферы получают «минималку» в 16242 рубля, а максимальные зарплаты – у водителей ОКТО, где зарплата водителя составляет 43603 рубля. Среднемесячный же уровень их заработной платы предлагалось оценивать в 37350 рублей.

Среди кондукторов «минималку» получают сотрудники «Виктории», а также ИП Тимофеев и ИП Михайлов, а во «Владимирпассажиртрансе» их зарплаты составляют до 35779 рублей.

Что касается троллейбусов, то здесь оценивался единственный перевозчик - «Владимирпассажиртранс». И как раз в этот тариф инвестиционную составляющую решено было все же включить. Впрочем, она оказалась совсем небольшой, если проще — на полученные от пассажиров деньги в 24 миллиона 200 тысяч рублей перевозчик сможет купить всего один троллейбус в год. Пока на будущие годы решено придерживаться этой планки.

Как и в ситуации с автобусами, в стоимость билета включили учет стоимости электроэнергии и зарплаты водителей в 41997 рублей и кондукторов в 34267 рублей.

По итогам было решено поднять ценник до 27 рублей по безналичному расчету и до 30 рублей за наличные.

Министр государственного регулирования цен и тарифов региона Мария Новоселова отметила, что, таким образом, во Владимире стоимость проезда повышается даже ниже инфляции, которая в минувшем году составила более 11 процентов, а в текущем составляет 6 процентов. Кстати, в мэрии Владимира доступным тарифом обозначили 31 рубль.

Возражений на счет новых ценников не поступило, так что решение приняли единогласно. Новый тариф на троллейбусы также начнет действовать с 10 февраля 2023 года.