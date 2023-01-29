ТОП-10 мероприятий февраля, куда могут сходить владимирцы по «Пушкинской карте»

"Летучая мышь". Фото филармонии.

С начала нового года баланс «Пушкинской карты» вновь пополнился, а значит снова можно без ущерба кошельку вести культурную жизнь. Мы отобрали наиболее интересные мероприятия февраля, куда пускают по карте.

Много музыки и танцев

2 февраля в Центре классической музыки к 80-летию Сталинградской битвы состоится концерт Городского духового оркестра. В исполнении оркестра и солисток Виолетты Стрельцовой и Татьяны Прокушкиной прозвучит музыка военных лет. В концерте примет участие ансамбль мажореток. Начало в 18.30. Цена билета — 250-350 рублей.

6 февраля в областной филармонии пройдет юбилейный концерт коллективу Аллы Духовой «Тодес». Все номера всегда пронизаны личным отношением, чувствами, эмоциями, где знакомые каждому человеческие ситуации находят пластическое воплощение, преломляя чувства языком танца. Начало в 18.30. Цена билета — 1850-2850 рублей.

10 февраля в Областном дворце культуры и искусства пройдет мультимедийное шоу в сочетании со звучанием струнных и фортепиано, исполняющих музыку из вселенной Гарри Поттера. Neo Classic Orchestra — молодой коллектив из Екатеринбурга, активно гастролирующий по всей территории России. В состав входят виртуозные музыканты с высоким уровнем владения инструментом, выпускники лучших консерваторий страны, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Начало в 19 часов. Цена билета — 1600-2900 рублей.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень".

11 февраля на сцене областной филармонии покажут мюзикл для всей семьи «Конек-Горбунок». Изящная, остроумная, стильная пластическая история от балетмейстера Ирины Новик. Цельная, эмоциональная и очень точно выстроенная режиссура от Станислава Мозгового. Яркие, самобытные костюмы от Елены Сазоновой. Начало в 12.00. Цена билета — 500 — 1000 рублей.

11 февраля в областной филармонии покажут оперетту «Летучая мышь» в исполнении артистов музыкального театра «Петербургская оперетта». История о том, как одна красивая и мудрая женщина вывела на чистую воду своего беспутного, но всё-таки любимого мужа, а с ним заодно и его приятеля, циника и ловеласа. Начало в 18 часов. Цена билета — 900-1800 рублей.

На спектакли

2 февраля на сцене Владимирского театра кукол покажут «Праздничный сон — до обеда». Комедия нравов о молодом человеке, желающем стать богатым. Начало в 18.00. Цена билета — 430 рублей.

"Праздничный сон - до обеда". Фото театра кукол.

4 февраля на сцене филармонии артисты Владимирского драмтеатра покажут трагикомедию «Артистку из Кукушкино». Прожив в браке почти полвека, Марина всю жизнь считала, что муж Коля лишил ее шанса стать великой актрисой. Своим шестерым детям родители дали имена героев шекспировских пьес. Когда муж умер, женщина решила переехать к детям, однако обнаружила, что никому из них не нужна. Начало в 18 часов. Цена билета — 500 рублей.

6 февраля в Областном дворце культуры и искусства представят спектакль «Роковое наследство». В жизни за все приходится платить - деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго радовался герой спектакля внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы. В ролях: Вера Алентова, Сергей Астахов, Дарья Повереннова. Начало в 19.00. Цена билета — 1300-3100 рублей.

7 февраля на сцене областного дома работников искусств артисты Владимирского драмтеатра представят постановку «Моя мать — секретарь ангела смерти». Это история о судьбе женщины, родители которой стали узниками фашистского контрационного лагеря смерти Освенцима. Начало в 18.00. Цена билета — 500 рублей.

Спектакль "Дыши". Фото театра кукол.

10 февраля на сцене Владимирского театра кукол состоится премьера «Дыши». Спектакль посвящен известной художнице-авангардистке Ольге Розановой. Спектакль иммерсивный, действие происходит в мастерской художницы. Начало в 18 часов. Цена билета — 430 рублей.