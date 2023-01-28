Во Владимирской области владельцев, не убирающих за питомцами на улице, начнут штрафовать

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26 января на заседании областного Заксобрания детально обсудили алгоритм привлечения к административной ответственности недисциплинированных владельцев питомцев.

Чтобы считаться ответственным владельцем животного, недостаточно только вовремя кормить и гулять с питомцем. Нужно думать о безопасности и комфорте людей, живущих по соседству, заботиться о чистоте скверов, парков и тротуаров. Есть четкие и понятные правила обращения с домашними животными. Они прописаны в соответствующем постановлении ветинспекции. Но практика показывает: далеко не все готовы неукоснительно соблюдать установленные нормы.

- Довольно часто мы видим, что собаки гуляют без намордников и ведут себя агрессивно: лают на прохожих, бросаются так, что хозяин их едва удерживает на поводке. Нередко владельцам совершенно все равно, куда их собака ходит в туалет. Да хоть в песочницу или около подъезда. Это нарушение. За такое должна быть предусмотрена ответственность, - считает вице-спикер Заксобрания Дмитрий Рожков.

Инициатором закона стали не только депутаты, но и областная прокуратура. На нерадивых собаководов там большое досье. К примеру, вопиющий случай произошел недавно в Киржаче. Собака на самовыгуле загрызла другую. Владельцы погибшего питомца обратились в прокуратуру.

Правила содержания домашних животных, принятые в конце 2022 года, предписывают: владельцы обязаны принимать необходимые меры для предотвращения поведения животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье граждан, их имущество, а также, жизнь и здоровье других животных. Также отдельно прописаны требования к выгулу животных: не допускать загрязнения экскрементами мест общего пользования в жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы), а также в общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в скверах, дворах.

Фото ЗС.

У собаководов было достаточно времени, чтобы изучить правила и начать их выполнять. Тем же, кто пренебрегает требованиями, законодатели установили штрафы. Для физлиц – от 1 до 3 тысяч рублей.

Главный вопрос, кто будет наказывать? Как обычно, случаи нарушения правил благоустройства территорий рассматриваются административными комиссиями при органах местного самоуправления. Но нерадивыми владельцами животных займется еще и специальная инспекция – в области обращения с животными и ветеринарии. Сотрудники администраций и этой инспекции вправе как сами фиксировать нарушения, так и реагировать на обращения граждан. Жители могут сфотографировать факт нарушения и направить жалобу (в том числе и электронную) в надзорные структуры. Законодатели уверены, административная ответственность будет эффективной профилактической мерой.

КСТАТИ

В квартирах и домах во Владимирской области по приблизительным подсчетам живут 30 тысяч собак и 20 тысяч кошек.