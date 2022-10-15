Победительницей владимирского конкурса русских романсов стала москвичка

Анатолий Антонов, Елизавета Пахомова и Владимир Мальченко. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Традиционный конкурс русского романса, в котором приняли участие 228 человек из разных городов России, был основан в 1995 году заслуженным деятелем искусств России, художественным руководителем и главным дирижером Владимирского русского оркестра Анатолием Антоновым.

Две номинации

Конкурс проводится раз в три года, и если еще в 2019 году в нем приняли участие 94 исполнителя, то теперь их число выросло более чем в два раза. В течение трех дней солисты всех возрастов и регалий со сцены Областной филармонии исполняли полюбившиеся многим песни под аккомпанемент Владимирского русского оркестра. Состязаются певцы в двух номинациях: «Классический романс» и «Городской романс».

До второго тура конкурса дошли 57 участников, а в третий тур пропустили только 25 конкурсантов, из которых 14 человек исполняли «классику», и только 11 — городской романс.

В результате строгое жюри под руководством народного артиста России, солиста Большого театра, профессора Российской академии имени Гнесиных Владимира Мальченко определило победителей и дипломантов конкурса. Главный приз конкурса — Гран-при, завоевала Елизавета Пахомова из Москвы, которая выступала в номинации «Классический романс».

Первую премию и звание Лауреата конкурса в номинации «Классический романс» завоевал Данила Черенцов из Минска, вторую премию взял Иван Васильев из Санкт-Петербурга, а третью ступень пьедестала занял Жамсо Бамбагаев из Бурятии.

Также специальным призом была отмечена Татьяна Сидякина из города Макеевка ДНР и поощрительным призом Галина Барашкина из Москвы. Еще десять человек получили звание дипломантов.

В номинации «Городской романс» первую премию присудили Сергею Коновалову из Москвы, вторую — Анне Гайфуллиной также из столицы, а третью премию увезла в Оренбург Анастасия Меденюк.

Специальным призом в этой номинации поощрили Владимира Емцева из Костромы, а поощрительным призом — Татьяну Никанорову из Екатеринбурга.

Татьяна Никанорова из Екатеринбурга. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще шесть человек получили звания дипломантов конкурса. Такое же звание досталось творческому коллективу — трио «Ромэн» из Москвы.

Главный подарок организаторам

По окончании конкурса сама Елизавета Пахомова призналась, что Гран-при стало для нее большой радостью и одновременно неожиданностью.

- Честно говоря, было волнительно, потому что все конкурсанты оказались очень сильными. Безусловно, главный приз — это ответственность, но лично для меня это еще и большая поддержка, это вдохновляет, - не скрывала радости Елизавета.

А председатель жюри Владимир Мальченко отметил, что в этот раз сильных исполнителей оказалось больше, чем прежде.

- Для меня самыми сильными были женщины сопрано. Пели очень шикарно, ведь оперной певице крайне трудно петь романсы, отречься от сцены — петь настолько натурально, что никто не подумает, что ты из оперы. Это большая честь. Также мне понравилось сопрано в «Городском романсе» исполнительницы из Екатеринбурга — она была очень конкурентной, у нее красивый, богатый обертонами голос, но во втором туре неудачно была выбрана программа, и она резко откатилась, - объяснил глава жюри.

Особенно отметил Владимир Мальченко пение нашей землячки Юлии Гудниковой из Кольчугино, которая в обычной жизни трудится преподавателем вокала.

- Вы стали петь лучше, - обратился он к Юлии. - Трудно сохранить голос провинции, когда нет стимула, и никто лучше вас не поет.

Сама Юлия призналась, что в Кольчугино заниматься романсами, да и вообще вокалом, очень непросто.

- Действительно, очень трудно сохранить голос, когда живешь в городе, где на весь район есть лишь одна пианистка, которая может что-то играть. Естественно, она загружена по полной программе, так что приходится выживать, - улыбается Юлия. - Но у меня есть стимул - это мои ученики. Пришла я в преподавание не так давно, всего четвертый год, и плюс преподавания в том, что ты всегда распета. Потому что каждый день ты идешь к своим ученикам, а дети фальши не прощают.

Владимир Емцев из Костормы. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А вот мужчин председатель жюри похвалами особенно не пожаловал, отметив работу лишь двоих. Первым оказался Данила Чернецов из Белоруссии, который и стал победителем.

- Я так не пою, как он. Он берет ноты и неделю с ними работает, - заявил Мальченко.

А второй, заслуживший похвалы от строгого председателя, был Владимир Емцев из Костромы — это самый возрастной участник нынешнего конкурса, которому уже 72 года.

В свою очередь, основатель конкурса, главный дирижер Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов заметил, что ни один местный исполнитель в число победителей не вошел. По мнению самого маэстро, это говорит о двух факторах. Во-первых, сразу видно, что жюри судило объективно, и не давало баллы хозяевам конкурса.

- И второе — вы будете меня ругать, но во Владимире нет вокальной школы, не родилась еще, так уж сложилось, - заявил Анатолий Антонов. - Мы ждем, чтобы появился достойный человек, достойный педагог.