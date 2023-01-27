Во Владимирской области выделят деньги на создание продленок

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Январское заседание Заксобрания вполне можно назвать посвященным образованию, так как хоть в повестке к нему относились всего два вопроса, зато оба были весьма важными для родителей из 33 региона.

И главный итог заседания – депутаты приняли областной закон о дополнительном финансировании групп продленного дня в регионе. Он предусматривает право региона выделять финансы на организацию работы школьных продленок из областного бюджета. Без этого закона областной бюджет не мог направить деньги на эту, столь важную проблему.

Тут стоит вспомнить, что проблема групп продленного дня во Владимире, да и в целом по области, стоит остро. В этом году в регионе за парты сели около 30 тысяч детей. И не у всех есть бабушки, которые могут забрать их после школы, родителей с работы тоже никто не отпустит.

Еще в августе на педсовете глава региона поставил задачу — вернуть в школы группы продленного дня. А министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова говорила о том, что область предоставляет муниципалитетам субсидии на образовательную деятельность, и кадры для тех, кто будет заниматься со школьниками рисованием, музыкой, спортом, должны найтись.

Во Владимире из 48 школ продленка есть только в половине из них. Проблема не только в кадрах, но и в нехватке помещений. Во Владимире есть школы, в которых дети учатся в две смены, поэтому в них при всем желании невозможно организовать продленку. Поэтому власти пошли по другому пути, разработав совместные проекты с клубами по месту жительства, где как раз можно открыть группы продленного дня.

На сегодняшний день такие существуют в клубе «Юность» (туда приходят дети из школы №7) и «Рассвет» (школа №32), что очень мало. Многим родителям приходится водить детей в частную продленку, месячная стоимость которой начинается от 10 тысяч рублей.

Кстати, в областном центре в декабре 2022 года было принято постановление, касающееся работы групп продленного дня. Владимирские власти заявили о том, что все городские школы должны иметь такую форму работы. Более того, в постановлении четко прописано времяпровождение в продленке: прогулка, обед, выполнение домашних заданий, занятия по интересам и культурные мероприятия.

Дети участников СВО имеют приоритетное право зачисления в группы продленного дня. Кроме того, в период проведения специальной военной операции родители таких детей освобождаются от платы за продленку.

- Продленка была спасением для родителей: они знали – ребенок точно сыт, погулял, выучил уроки. Сегодня этого очень не хватает. Вопрос, конечно, не только в финансах, но и в них в том числе. Наш закон нацелен на то, чтобы помочь муниципалитетам наладить эффективную сеть школьных групп продленного дня. Они должны быть доступными для родителей и интересными, полезными для детей. Мамы и папы смогут не беспокоиться о том, чем занят их ребенок, пока они на работе, – подчеркнула автор закона, председатель комитета по образованию Заксобрания Елена Лаврищева.

КСТАТИ

В рамках заседания Заксобрания депутаты приняли изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». При этом касался он опять же школьников. Депутаты прописали возможность детям с ограниченными возможностями здоровья бесплатно завтракать в школах. При этом министр образования региона Светлана Болтунова уточнила, что пока таких учащихся в области нет, но они могут появиться, поэтому закон и принимается.