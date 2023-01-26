Владимирцам предлагают решать проблемы здравоохранения с главными врачами

. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В последние два года жителям Владимирской области и, в частности, областного центра, очень часто приходится решать проблемы медицинского характера — то невозможно получить выписанные по рецепту лекарства, то и вовсе на прием к доктору не попасть. Есть и другие проблемные вопросы.

Минздрав региона в своих телеграм-каналах принимает буквально шквал сообщений, многие из которых завершаются советами явиться на личный прием к руководителям больниц и поликлиник. Такие же обращения поступают по телефону и по электронной почте.

Собственно, графики личных приемов существовали всегда, но сейчас Минздрав Владимирской области собрал их все на одной странице, а также актуализировал графики.

Следует отметить, что в подробный список вошли не только учреждения, где непосредственно лечат людей, причем как взрослые, так и детские, но даже медицинские колледжи. Так что вопросы могут решать и студенты с их родителями, либо люди, которые желают стать медицинскими работниками. Здесь же можно найти руководителей станций скорой помощи, диспансеров, а также специализированные дома ребенка.

Кроме того, некоторые больницы и поликлиники предложили владимирцам нанести визиты не только главным врачам и их заместителям, но и руководителям отдельных подразделений, в том числе специализированных отделений, а также явиться с визитом к отдельным внештатным врачам Минздрава региона, например, к главному внештатному хирургу, который трудится в БСП Владимира.

В списке указаны данные ответственного работника, место приема, а также способ записи. Чаще всего записаться можно по телефону, причем звонить потребуется нередко тоже в определенные часы, однако некоторые доктора принимают и вовсе без предварительной записи - непосредственно при личном визите гражданина.

В Министерстве здравоохранения Владимирской области также добавили, что если вдруг в приеме вам по какой-то причине откажут, следует обратиться непосредственно к ним по телефону: 8(4922)77-85-74.

КОНКРЕТНО

С полным графиком приема главных врачей, их заместителей и ответственных сотрудников медицинских учреждений региона можно ознакомиться на специальной странице официального сайта Министерства здравоохранения Владимирской области.