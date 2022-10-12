Конкурс на должность нового главы города Владимира стартует 10 ноября

Нового главу города выберут депутаты горсовета. Фото: Виктория СУХОВА

12 октября прошло внеочередное заседание горсовета. В числе первых вопросов обсудили проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Депутаты внесли сразу несколько поправок.

В частности, было решено, что к участию в конкурсе не допускаются кандидаты, которые предоставили недостоверную информацию или неполный комплект документов. Решение о допуске принимается во время открытого голосования, сами кандидаты на нем не присутствуют.

Комиссия должна предоставить в горсовет не менее двух кандидатов, причем она имеет право сделать собственные выводы о наиболее предпочтительной кандидатуре.

- Комиссия по рейтинговой системе отбирает из числа претендентов не менее двух кандидатов, набравших в конкурсе более 15 баллов путем голосования, - пояснил поправки председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Алексей Лызлов.

Итоговое решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, секретарем и всеми членами комиссии. После чего оформленный протокол в течение двух дней направляют в Совет народных депутатов для принятия решения об избрании одного из кандидатов на должность главы города или о проведении повторного конкурса.

- Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев: если всем претендентам будет отказано в допуске, если кандидаты, подавшие документы, сами откажутся от участия в конкурсе, если не будет подано ни одного заявления на конкурс и если останется один кандидат, - сообщил Алексей Лызлов.

К слову, в состав комиссии войдут три депутата горсовета: Лариса Пышонина, Алексей Метелкин и Алексей Лызлов, а также три представителя губернатора.

Заявления и документы на конкурс кандидаты могут подать с 17 по 31 октября. Сам конкурс стартует 10 ноября.