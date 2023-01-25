В Татьянин день владимирцев приглашают на каток и в музеи

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 января отмечается день российского студенчества, а Татьяны празднуют именины. По традиции, музеи и другие культурные учреждения устраивают интересные акции.

По музеям и выставкам

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил о бесплатном посещении ряда экспозиций для посетительниц Татьян, а также для студентов, получающих высшее и среднее-профессиональное образование.

К бесплатному посещению будут доступны: суздальский Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, Успенский собор, Исторический музей, «Палаты», Музей хрусталя и стекла во Владимире, Музей природы, экспозиция «Город камен именем Боголюбивый» в Церкви Рождества Богородицы в поселке Боголюбово, экспозиции и выставочные залы в усадьбе Храповицкого, а также Музей хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном. В этот день на разных площадках музея пройдут интерактивные программы, мастер-классы и литературно-музыкальные гостиные.

В Центре ИЗО студентов ждут в 15 часов. Там пройдет экскурсия от директора учреждения по выставке Владимирской школы живописи. Количество человек ограничено, поэтому лучше записаться по телефону: 32-20-48.

На концерты

Владимирская областная филармония приглашает на театрализованную программу «Музыкальный триумф». В программе концерта прозвучат знаменитые хиты культовых групп, таких как Muse, Radiohead, Nirvana, легендарного Элвиса Пресли, неистовых «Queen» в эксклюзивных версиях, а также шедевры мировой музыкальной классики в рок-обработках. Экспериментальная коллаборация рок-группы и струнного квартета придает особое звучание этому концерту, напоминая о направлении симфо-рок. И, конечно, не забыты классики русского рока: прозвучат хиты Валерия Кипелова, Анатолия Крупнова, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной. Начало в 14.30 и 18.30. Цена билета - 350 рублей.

Фото предоставлено филармонией.

Кроме Татьяниного дня, 25 января вспоминают Владимира Высоцкого. В 18.30 в Библиотеке для детей и молодежи состоится музыкально-поэтический вечер, посвященный 85-й годовщине со дня рождения поэта.

В центре «Флигель» в 18 часов также пройдет вечер памяти Высоцкого. В программе прозвучат песни: «Их восемь, нас двое», «Я — «Як» истребитель», «Штрафные батальоны», «Капитан», «Три баллады», «Дорожная история», «Очи черные» (2 части), шуточные песни в исполнении Анны Гончарей, барда Владимира Луговцева, Владимира Павловича Островского, Костика Безнамордникова, Натальи Давыдовой. Цена билета — 200 рублей.

На каток

25 января в 19 часов в ледовом комплексе «Владимир» состоится неоновая вечеринка. Гостей ждут интерактивные площадки, фотозоны, конкурсы и розыгрыши, танцы на льду под кавер-группу «Иван-Чай». Вход для студентов и Татьян бесплатный. Не забудьте взять зачетку или студенческий билет, Татьяны должны прихватить паспорт. Коньки обещают выдать, если своих нет.