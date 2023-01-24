Региональный сосудистый центр в Александрове обещают открыть к весне

Фото Минздрава Владимирской области.

На сегодняшний день ангиографы, которые необходимы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, есть во Владимире - в ОКБ и кардиологическом центре Городской больницы №4, а также в Центральной городской больнице в Коврове. Но, если взять Александров, то он находится сравнительно далеко от этих городов. Транспортировка больного может занять больше 2,5 часов, что недопустимо для пациента с инфарктом. С открытием там Регионального сосудистого центра необходимость ехать в другой город отпадает и помощь пациенту будет оказана очень быстро.

Будут оперировать инсульты

Региональный сосудистый центр разместится в пристройке к терапевтическому корпусу, которая после передачи здания из ведения железнодорожной больницы в структуру Александровской районной больницы, не эксплуатировалась.

По результатам аукциона, из трех участников победителем была признана александровская фирма «Монолит СТМ». Контракт с ней был подписан 29 августа прошлого года, и в этот же день начались ремонтные работы. В результате торгов, сметная стоимость снизилась с 23 миллионов 391 тысяч до 17 миллионов 426 тысяч рублей.

В сосудистом центре будет открыто семь отделений: кардиология, неврология для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, кардиореанимация, отделения рентгенэндоваскулярной хирургии, лучевой диагностики, функциональной диагностики, медицинской реабилитации.

- Ремонт закончили еще в конце прошлого года. Надеемся, что совсем скоро уже начнем принимать пациентов. Из тяжелой техники мы получили ангиограф и аппарат МРТ. Сейчас идут пусконаладочные работы. К работе приступим, когда получим лицензию. Весной, думаю, откроемся, - сообщил заведующий отделением эндоваскулярных методов диагностики и лечения Александровской районной больницы Сергей Крук. - В течение года мы планируем запустить инсультную программу, начать оперировать инсульты. Если инфаркт может «подождать» операцию 24 часа без последствий для здоровья больного, то с инсультом времени в 4 раза меньше: помощь пациенту должна быть оказана за 6 часов - мозг погибает очень быстро.

В региональном сосудистом центре в круглосуточном режиме будут работать пять врачей в смену. Уже достигнуты договоренности о трудоустройстве с медиками из Москвы и Владимира. Некоторые врачи и медицинские сестры, работающие в столице, готовы вернуться в Александров. Также планируется подготовка своих кадров, пополнение штата молодежью.

Отток или приток?

Однако не все так радужно. В Александровской районной больнице сложилась не совсем понятная ситуация с кадрами. На прошлой неделе в интернет попало обращение депутата Законодательного Собрания региона, акушера-гинеколога Натальи Прониной, которая утверждает, что из Александровской районной больницы за последнее время уволили 15 сотрудников, сама женщина оказалась - 16-й.

Однако в самой больнице, наоборот, говорят о пополнении штата. В частности, совсем недавно туда трудоустроился новый специалист из Москвы, врач-эндоваскулярный хирург Сергей Крук. Он приехал в Александров вместе с супругой, которая является специалистом по функциональной диагностике.

Как сообщают в региональном Министерстве здравоохранения, за два последних года штат больницы пополнился 36 врачами-специалистами. На работу пришли 4 гинеколога, 3 хирурга, 3 кардиолога, 2 травматолога, 3 анестезиолога-реаниматолога, 2 невролога, 6 терапевтов, врач паллиативной помощи, нейрохирург, врач приёмного отделения, 2 отоларинголога, 2 офтальмолога, рентгенхирург, эндокринолог, эпидемиолог, 2 инфекциониста, 1 провизор. В ФАПы на работу приняли пятерых фельдшеров. 11 медиков приехали из других регионов, в том числе, из Московской области. Больше половины врачей – молодые специалисты. Вернулись 3 врача, которые покинули больницу несколько лет назад, в том числе, анестезиолог-реаниматолог Антон Борисов, неврологи Георгий Терехов и Михаил Марков.

- Медиков мы привлекаем не только достойной зарплатой, но и выгодными социальными условиями, благодаря поддержке администрации Александровского района. Каждому специалисту мы гарантируем интересную работу в нашем сплочённом коллективе. Сейчас собираем команду профессионалов для регионального сосудистого центра, - заявляет главный врач АРБ Валерий Янин.

Так или иначе, в связи с обращением Натальи Прониной депутаты Заксобрания решили вызвать Валерия Янина и министра здравоохранения Артема Осипова на февральское заседание комитета по социальной политике.