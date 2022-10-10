Стоимость проезда по трассе М-12 во Владимирской области для легковушек составит 104 рубля

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кусок скоростного автобана М-12 длинной в 26 километров было решено построить и сдать в эксплуатацию досрочно, чтобы разгрузить движение по федеральной трассе М-7, особенно на Южном обходе, который требует серьезного ремонта. Как рассказали в ГК «Автодор», новый участок сразу станет платным.

Проехать поможет транспондер

Это будет первый участок М-12 во Владимирской области, по которому откроют движение. Начнется он у деревни Столбищи Собинского района у автодороги М-7, а затем доберется до трассы Р-132 «Золотое кольцо» в том месте, где объезд Бараков уходит на Гусь-Хрустальный. Фактически участок уже готов к открытию, осталось получить разрешительные документы, что будет сделано в течение ближайшей пары дней.

- Хочу сразу сказать, что дорога будет работать в платном режиме, поскольку на ее строительство мы привлекали средства из Фонда национального благосостояния, а также занимали деньги с рынка, чтобы построить дорогу на два года раньше запланированного срока, - объяснил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По словам руководителя госкомпании, отвечающей за новый автобан, стоимость проезда по «дублеру» Южного обхода установят в 104 рубля для легковушек и в 312 рублей для грузовиков. Мотоциклисты поедут по тарифу легковых автомобилей.

Примечательно, что для оплаты проезда не придется заезжать на какой-то особый контрольно-пропускной пункт и вообще тратить время на остановку.

- Установим одну рамку и повесим аншлаги, что дорога платная. Плюс этой системы в том, что останавливаться у шлагбаумов не нужно, - уточнил Вячеслав Петушенко.

По словам специалистов, оплата проезда может осуществляться двумя способами. Первый самый простой — вы покупаете прибор под названием «транспондер». Приобрести его можно в офисах той же ГК «Автодор», которые обещают открыть и во Владимирской области. Это небольшой гаджет, который привязан к вашему личному счету, зарегистрированному на ваш паспорт. Транспондер крепится на зеркале заднего вида под лобовым стеклом, чтобы рамка смогла его «прочитать», и оплата списывается автоматически. Плюс еще и в том, что транспондер можно переставлять с машины на машину.

Второй способ тоже довольно простой — вы проезжаете под рамкой без всяких гаджетов, а камера наблюдения фиксирует номер автомобиля. Далее информация о машине «вывешивается» на сайте «Автодор. Платные автомобильные дороги» (avtodor-tr.ru).

Вы сможете найти себя в базе данных и оплатить задолженность. Тут важно помнить, что счет выставляется почти сразу, и если не оплатить его в течение пяти дней, Ространснадзор оштрафует вас за административное правонарушение — неоплату проезда по платной дороге. Штраф составляет 1500 рублей для легковой машины и 5000 рублей для грузовиков и автобусов. Однако если в течение 20 суток вы все же оплатите проезд, пенальти аннулируют автоматически.

Поедем быстрее

Что касается скоростного режима, то здесь он будет несколько выше, чем на бесплатной автотрассе.

- По новой дороге поедем со скоростью 110 километров в час, не забывая о нештрафуемом пороге, - рассказал Вячеслав Петушенко. - Сразу скажу, что камеры фотовидеофиксации на первое время мы ставить не будем.

Впрочем, глава ГК «Автодор» уточнил, что камеры появятся, если водители «начнут безобразничать». Однако следует помнить, что 110 километров в час — это вовсе не предел. Дело в том, что пока первый участок станет работать в тестовом режиме.

- Рассматриваем увеличение скорости до 130 километров в час, но в зиму скорость снизим, - добавил Вячеслав Петушенко.

В «зимнем режиме» на платных автобанах движение «замедляют» на 20 километров. Иными словами — со 130 до 110. Таким образом, даже в холодное время года скоростной режим позволит значительно быстрее перемещаться между городами. По словам специалистов, проехать от Москвы до Казани получится как минимум в два раза быстрее.

Если все пойдет по плану, уже 14 октября дублер Южного обхода длинной в 26 километров будет официально открыт, и по нему проедут первые автомобили. Если получится разгрузить трассу М-7, то на самом Южном обходе уже в следующем году начнут ремонт сильно изношенной дороги.