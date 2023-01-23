Во Владимирской области полицейским предоставят базу данных Банка России для борьбы с мошенниками

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уж сколько раз твердили миру, но кибермошенники все равно умудряются обманывать людей. Во Владимирской области проблема эта стоит остро. Достаточно сказать, что по итогам 2022 года число дистанционных преступлений снова увеличилось. На этот раз на 10 процентов. При этом чисто мошенничеств (когда человек сам переводит деньги преступникам) стало больше на 30 процентов.

Курьеров поймать проще

- Если в 2021 году мошенники обманывали жителей региона около 1800 раз, то в прошлом году мы зафиксировали уже 2431 мошенничество, - рассказал подполковник полиции Илья Моисеев, заместитель начальника 4 отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области. – При этом, чем крупнее город, тем больше таких преступлений фиксируется. В том же Владимире произошла почти половина преступлений.

Действительно, в областном центре произошло 1013 мошеннических преступлений. Также среди лидеров Муром, Ковров и Александров. При этом раскрывать такие преступления по-прежнему сложно. Как объяснили представители УМВД России по Владимирской области, практически всегда организаторы киберпреступлений находятся в других государствах. А в России работают лишь курьеры. Их в полиции уже научились перехватывать. В прошлом году поймали почти 30 курьеров, на которых числились 60 преступлений.

- Чаще всего во Владимирской области встречается мошенничество, когда людям звонят якобы сотрудники банка, - рассказал Илья Моисеев. – Также в последние полтора года вновь популярным стал способ обмана стариков, когда им звонят якобы их дети или внуки и говорят, что они попали в ДТП, и теперь срочно нужны деньги. Суммы по этим делам варьируются от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.

При этом полицейские больше всего сетуют на то, что мошенники зачастую используют IP-телефонию, когда у вас на телефоне высвечивается подложный телефон. То есть человек видит телефон банка или полиции, и его психологическая защита уже дает сбой. В этом направлении ведется работа на федеральном уровне. В частности, сотовых операторов с прошлого года обязали ставить дорогостоящее оборудование, не пропускающее подменные номера. Однако пока компании не торопятся его устанавливать, якобы очень дорого.

Банковскую тайну не нарушат

Зато активно помогают полицейским во владимирском отделении Банка России. В частности в октябре 2022 года был подписан федеральный закон об оперативном взаимодействии между Банком России и Министерством внутренних дел для предотвращения кражи денег со счетов граждан. По нему владимирские полицейские будут подключены к автоматизированной системе Банка России, в которой собирается информация обо всех операциях без согласия клиента.

- База данных содержит сведения ото всех российских банков, - рассказала управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова. - Это значит, что правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать информацию о мошеннических операциях, конечно, с соблюдением всех норм о банковской тайне.

В свою очередь база Банка России будет дополнена сведениями МВД о совершенных противоправных действиях. Эти данные помогут банкам эффективнее вести борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием социальной инженерии.

Фото предоставлено владимирским отделением Центробанка России.

- Раньше при рассмотрении дел о мошенничестве много времени уходило на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками, - рассказала Надежда Калашникова. - Теперь обмен данными будет проходить оперативно. Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. До этого момента Банк России и МВД заключат двустороннее соглашение, в котором будут определены виды сведений, порядок, сроки и формат их передачи, а также интегрируют информационные системы.

Не ругайтесь с мошенниками

При этом большую озабоченность у сотрудников Центробанка вызывает тот факт, что в последнее время появились мошенники, которые активно представляются сотрудниками Центрального банка, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов, а затем переключают опять же на псевдо-служащих Банка России.

- Чаще всего говорят о некоем «безопасном счете» в Центробанке, на который нужно срочно перевести средства, которым якобы грозит хищение. Кроме того, все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы или удостоверения с логотипом и печатью Банка России. Со стороны выглядит очень правдоподобно, - рассказал эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Центробанка Евгений Гаврилюк.

По словам Евгения Гаврилюка, основной инструмент аферистов — применение методов воздействия на сознание человека. Телефонные аферисты привязывались к любым новостным поводам, чтобы ввести жертв в заблуждение, похитить конфиденциальные данные и затем средства, либо принуждали людей самостоятельно переводить деньги на счета мошенников. Чаще всего используя формулировку о некоем якобы «безопасном счете». Говорили об угрозе средств в связи с отключением от системы Свифт, об уходе Visa и Mastercard, о дефиците валюты, об угрозе деньгам на вкладах – словом, использовали все возможные информационные поводы.

- Важно помнить, что при нынешних возможностях технологий мошенником может стать кто угодно, даже ваш брат. Мошенники могут звонить с якобы его номера телефона. И, казалось бы, как только возникли сомнения, лучше всего сразу повесить трубку. Но мошенники могут и перезвонить. Так что блокируйте телефоны, по которым вам звонят. И главное, никогда не ругайтесь с мошенниками. Были случаи, когда те потом заносили номера ругавших их в свою базу данных. И потом этот номер высвечивался у других потенциальных жертв мошенников. Представьте, что вам будут названивать постоянно обманутые люди, - посоветовал Евгений Гаврилюк.