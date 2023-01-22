Владимирские прокуроры в 2022 году 400 раз судились с облздравом из-за льготных лекарств

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В ходе состоявшейся 19 января пресс-конференции и.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин ответил на ряд злободневных вопросов относительно ситуации в отрасли здравоохранения. Глава надзорного ведомства заметил, что в целом ситуация стала исправляться, но идеальной назвать ее еще нельзя.

Приговоры станут уроком

Говоря о событиях прошлого года, когда федеральные и региональные льготники не получили положенные лекарства и оказались буквально на грани отчаяния, Андрей Жугин упомянул, что отложенных рецептов тогда образовалось около пяти тысяч, что невероятно много.

- На прямую линию нам поступало по несколько десятков обращений в день, плюс на личные приемы записывалось по 50 человек, - рассказал и.о. областного прокурора.

В ту пору было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» на исполняющего обязанности директора областного департамента (ныне министерства) здравоохранения Александра Жесткова. Сам Жестков тогда в беседе с «КП-Владимир» признавался, что вынужден был решать проблемы больных буквально в ручном режиме — столько обращений поступало чиновникам со всех уголков региона. Но системную работу наладить никак не удавалось.

Оказывается, не столь давно дело дошло до суда, и Александра Жесткова признали виновным. Правда, наказание оказалось минимальным — штраф в 30 тысяч рублей. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что Жесткова назначили руководить облздравом, когда бардак с лекарствами был буквально на своем пике, так что одним уголовным делом тут не ограничилось.

- Будет приговор и по другому персонажу этой истории — Зиновьевой, - заявил Андрей Жугин, имея ввиду экс-начальницу Областного аптечного склада Нелли Зиновьеву, которая тоже скоро окажется на скамье подсудимых.

Прокуроры уверены, что обвинительные приговоры в отношении чиновников от здравоохранения станут примером для других, как делать не нужно.

- Главврачи видят, что если будут отложенные рецепты, это будет иск и рассмотрение на предмет состава преступления. Опыт у нас уже есть. Я ничуть не хвалюсь, но раньше в России вообще не было уголовных дел по лекарственным препаратам в отношении людей в ранге министра (каким можно назвать Жесткова — авт.). Мы готовы повторить алгоритм, но надеюсь, все усвоили урок, и правительство области примет меры, чтобы проблем по рецептам не было, - заявил Андрей Жугин.

Всего же, по сведениям прокуроров, за минувший год сотрудники надзорного ведомства 400 раз выходили в суды с исками к облздраву об обеспечении людей бесплатными лекарствами. Эти иски были удовлетворены на общую сумму в 11 миллионов рублей, в итоге все получили необходимые препараты.

ФАП не там поставили

Также руководитель надзорного ведомства не обошел стороной строительство ФАПов. Оказывается, сейчас он лично объезжает вместе с вице-губернатором Константином Барановым и министром здравоохранения региона Артемом Осиповым буквально каждый медпункт в отдельности.

- Где-то они не готовы, где-то не введены в эксплуатацию, а кое-где доходит до смешного: в Суздальском районе в селе Суходол подрядчик поставил его не на то место, на котором ФАП должен был стоять. Все это — отсутствие контроля и неумение наладить работу, поэтому приходится вмешиваться и давать оценку, в том числе, органам власти и хозяйствующим субъектам, - говорит Жугин.

Еще один старый вопрос, который беспокоит владимирцев, заключается в том, что вместо положенных препаратов некоторым выписывают аналоги. В частности, это касается людей, страдающих эпилепсией. Их направляют на медицинскую комиссию в Областной клинической больнице, которая заново подбирает им препараты.

Прокуроры отметили, что тема эта им известна, однако таково требование федерального закона, чтобы не было лоббирования одного конкретного производителя. Именно поэтому врачи выписывают не конкретный препарат, а рецепт по международному не патентованному наименованию. Однако в любом случае, окончательное решение остается за медкомиссией.

- В случае несогласия всегда можно обращаться к нам. Как правило, такие жалобы удовлетворяются, - сообщил Андрей Жугин.

КОНКРЕТНО

«Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения прокуратуры Владимирской области продолжает действовать. В том числе туда могут обратиться люди, недовольные выпиской им аналогов препаратов.

В надзорном ведомстве региона заверили, что каждое обращение обязательно рассмотрят и окажут всю необходимую помощь. Телефон «горячей линии»: 8(4922)32-37-86.