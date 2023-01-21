Урбанистические итоги года во Владимире: без выделенных полос и с надеждой на обновление автобусов

Вот такие выделенные полосы для общественного транспорта сделаны в Москве. До Владимира они пока не добрались. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже не первый год владимирские урбанисты Сергей Егоров и Артем Черней создают опрос среди владимирцев о том, какие люди и события запомнились им в течение года, а также предлагают придумать различные номинации. Новостных поводов в 2022 году хватало, поэтому владимирцы активно предлагали свои варианты. Урбанисты по итогам сформировали свой список.

События со знаком плюс

Героинями года стали Ирина Малышева и Евгения Романова. Девушки запустили кампанию по защите аутентичного облика железнодорожного вокзала, подав заявку на его включение в реестр объектов культурного наследия. Кроме того, вместе с Любовью Сметаниной и Алексеем Арескиным они также спасли от сноса два особняка купеческой семьи Муравкиных на улице Герцена.

Событием года урбанисты назвали включение дома Розановой в реестр ОКН. Инициатива стала реальностью благодаря непрекращающимся усилиям Анны Бражкиной и Полины Вахотиной.

Находка года — вывеска на Авиамеханическом колледже. Подлинную вывеску 1919 года нашли во время ремонта. Она долго была скрыта металлическим щитом.

Мероприятие года — День защитника наличника. Два года назад энтузиасты из Городца Нижегородской области придумали акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения традиционной русской деревянной резьбы. В 2022 году благодаря архитекторам Юлии Павельевой и Татьяне Гильмутдиновой «День защитника наличника» впервые прошёл во Владимире.

Сдержанный оптимизм года — парк «Дружба» и закупки общественного транспорта.

В конце года прошло общественное обсуждение проекта реорганизации «Дружбы», который подразумевает, в том числе, запрет на капитальное строительство. 120 человек направили свои предложения — и никто не высказался в поддержку застройки. Осталось дождаться утверждения проекта.

Во владимирской сфере пассажирских перевозок редко случаются хорошие новости. Однако в этой череде проблем был и проблеск. Город, пусть и с большим трудом, но купил 14 новых автобусов и даже троллейбус. В этом году обещают купить еще 100. Что ж, запомним.

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Проекты года — оцифровка фотоархивов инспекции госохраны объектов культурного наследия и обсуждение будущего привокзальной территории.

Оцифровкой архивов почти год занимались ребята из добровольческого центра «Волонтёры культуры». Благодаря им, в открытом доступе оказались изображения оригинальных дверей, наличников, пилястр, ставен и даже дверных ручек, бережно собранных сотрудниками «Владимирреставрации» в 1980-х годах.

Пространство вокруг владимирских вокзалов давно нуждается в комплексном переосмыслении. Большую работу в этом направлении начали магистранты кафедры территориального развития РАНХиГС. В августе они провели во Владимире проектный семинар с участием экспертов, жителей и туристов — узнали потребности пользователей территории и возможные пути её развития.

Вокзал. Фото Правительства Владимирской области.

Еще в одной номинации «Мы не закрылись года» урбанисты отметили себя. Проект существует уже 3,5 года на голом энтузиазме, однако остается очень популярным среди владимирцев.

События со знаком минус

Ожидание года — выделенные полосы для общественного транспорта и парк у ДдюТ.

Работы по устройству выделенных полос на Большой Нижегородской и Добросельской горожане ждали целый год. Сначала их отложили до весны, потом перенесли на осень. Однако после выборов новый мэр заявил, что этот вопрос считает несвоевременным, якобы из-за плотной застройки не всегда можно их применить.

Парк у ДДюТ на улице Мира — один из самых грандиозных и ожидаемых проектов последних лет. В 2022 году выяснилось, что прежде чем приступить к благоустройству, нужно провести гидрологические и археологические изыскания. В этом году обещают начать самые дорогостоящие, фундаментальные работы — это перенос инженерных коммуникаций, формирование подъездных путей и общего ландшафта этого пространства.

Проект парка у ДТЮ. Фото с сайта мэрии.

Ответ года — разъяснения РЖД по фасадам вокзала. Трёхстраничный ответ на обращение содержит рассуждения о недостатках известняка и плюсах керамогранита, но, по сути, сводится к одной–единственной мысли: тратить время и деньги на работу с наследием никто не хочет.

Пень года — пень на Спасском холме. Это памятник коммунальной глупости. Останки срубленного пару лет назад дерева муниципальные службы продолжали исправно красить в белый цвет. После того, как это действо высмеяли в соцсетях и СМИ, пень наконец-то распилили и увезли.

Закрытость года — администрация и Совет народных депутатов города Владимира. Мэрия не рассказывают никому ни о своих планах, отвечает отписками на обращения и проводит публичные обсуждения проектов исключительно в заочном формате. У жителей не остаётся инструментов для того, чтобы влиять на процесс создания городской среды.

Архитектура года — вентфасады. Каждые два-три года здания общественных учреждений стабильно облачаются в дешёвые безликие металлические панели. В 2022 году вентфасад появился как минимум на корпусе областной детской больницы и многофункциональном центре для семей мобилизованных

Фиаско года — работа с зелёными насаждениями. У города нет понятного и прозрачного дендроплана, озеленение финансируется по остаточному принципу, «глубокий топпинг» оставляет от взрослых и сильных растений пеньки-переростки, а во время ремонта тротуаров деревья закатывают в асфальт.