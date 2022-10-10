Владимирцы стали чаще болеть сифилисом и туберкулёзом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году во Владимирской области зарегистрировано 571 581 случай инфекционных заболеваний - на 26,4 % больше уровня заболеваемости 2020 года (455 051). При этом традиционно большая часть всех случаев - 83,9% - пришлись на грипп и ОРВИ, на заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) - 10,8 % или 62 989 случаев.

Кишечных инфекций больше

Острыми кишечными инфекциями (ОКИ, установленной и неустановленной этиологии, бактериальная дизентерия и сальмонеллез) за год переболели 3 913 человек - на 19,6 % выше уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2020 году (3 145). Это 17,4% в структуре инфекционных и паразитарных болезней. При этом, как отмечают врачи, в 2020 году таких случаев стало значительно меньше – как раз из-за стремления большинства соблюдать коронавирусные ограничения, в том числе чаще мыть руки и пользоваться антисептиками

Вирусные гепатиты (острые и хронические) составили 252 случая, что на 27,3 % больше, чем зарегистрировано в 2020 году (198 случаев) (1,5% в структуре инфекционных и паразитарных болезней). Что касается паразитов, то их за год подхватили 2162 человек, это на 16,8 % выше уровня выявленных паразитарных болезней в 2020 году.

Социально-обусловленные инфекционные заболевания, к которым относятся туберкулез, ВИЧ - инфекция, заболевания, передающиеся половым путем, заняли 4,6 % от всех случаев или 1032 заболевших (для сравнения: в 2020 году – 856).

Прочие заболевания, в том числе энтеровирусные инфекции, пневмонии внебольничные, микроспория, чесотка, педикулез, заболевания, связанные с оказанием медицинской помощи и другие, составили 46,9 % от общей суммы инфекционных и паразитарных заболеваний.

Из хороших новостей – снизилось количество заболевших воздушно-капельными инфекциями (коклюш, стрептококковая инфекция, ветряная оспа, менингококковая инфекция). Они составили 4498 случаев или 20 %, при этом год назад было 5082 случая. Среди них основная доля приходится на ветряную оспу, которая составила 96,5 %. Правда, впервые за достаточно долгий срок в регионе зарегистрировали менингит. Возможно, это связано с близостью к Московской области, где было несколько случаев.

Также в 2021 году снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом С (в 5,6 раз), вирусными гепатитами (26,3 %), скарлатиной (на 48,2 %), ветряной оспой (на 7,3 %), коклюшем (в 27,5 раз), клещевым боррелиозом (на 32,9%), дерматофитией (на 16,3%), опоясывающим лишаем (на 24,8%), гонококковой инфекцией (на 25,1), гриппом (в 9,8 раз), другими сальмонелл зными инфекциями (44,3 %).

А дифтерией, корью, краснухой, паротитом, полиомиелитом, в том числе возникшим после прививки, не болели вообще.

Областную администрацию особенно беспокоит рост по четырем инфекционным болезням: сифилису (в 1,6 раз), ОКИ (на 29,9 %), ВИЧ (на 20,0 %), туберкулезу впервые выявленному (на 13,8 %).

Проблемы с подсчётом

Традиционно в структуре инфекционных и паразитарных болезней преобладают острые респираторные вирусные инфекции. В 2021 году в области ОРВИ переболели 479 770 - 35,4 % от всего населения региона, из них 43,9 % случая приходится на детей. Интересно, что и банальными простудами в области болели почти на 15% чаще, чем в 2020 году. А вот гриппом в области за год заболело чего 20 человек – почти в десять раз меньше, чем в 2020.

Зато в 2021 году заболеваемость внебольничными пневмониями уменьшилась по сравнению с 2020 годом в два раза – до 28,8 %, составив 1206,58 на 100 тысяч населения. При этом заболеваемость бактериальной пневмонией снизилась на 43 %. Внебольничными пневмониями почти всегда болеют взрослые - на их долю приходится более 91% случаев.

Выше среднеобластного показателя заболеваемость внебольничными пневмониями зарегистрирована в семи районах: Вязниковском, Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Александровском, Петушинском.

Низкие показатели заболеваемости отмечают в Юрьев-Польском (375,01) и в Судогодском районах (293,89). Однако специалисты предполагают, что это может быть связано с неправильным подсчётом.

Доходы ниже – болезней больше

Увы, в области растет заболеваемость туберкулёзом, в том числе и у детей. По итогам 2021 года число впервые выявленных больных туберкулезом составило 301 человек. Заболеваемость, туберкулезом увеличилась на 13,8 %.

При этом чиновники прогнозируют ухудшение эпидситуации по туберкулезу на предстоящие годы из-за нескольких факторов:

- продолжающийся рост распространенности ВИЧ-инфекции, поскольку риск развития туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ, в 20 раз выше, чем для основного населения;

- снижение уровня доходов населения;

- высокий уровень алкоголизма и наркомании.

СПИД не спит

Владимирская область не входит в число высоко пораженных ВИЧ-инфекцией регионов. Тем не менее, в 2021 году зарегистрировано 502 случая новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей области - на 20 % больше, чем за аналогичный период 2020 года (421 случай).

Выше средне областных показатель в Гусь-Хрустальном районе - 56 случаев, Киржачском - 22 случая, Гороховецком – 11 случаев, Петушинском районе - 27 случаев. Чаще болеют мужчины: из числа зарегистрированных 262 – сильный пол, женщин – 240.

На конец 2021 года на территории региона всего зарегистрировано 7371 больных ВИЧ-инфекцией, подлежало диспансерному наблюдению 5307. Умерло за весь период наблюдения 1721 больных, из них вследствие ВИЧ-инфекции 654. За 2021 год на ВИЧ обследовано 357 265 российских граждан, что на 20 % больше, чем за 2020 год.

Чаще всего владимирцы заражаются половым путем - 63,4 %, парентеральный путь (при внутривенном употреблении наркотиков) – 34,6 %, гомосексуальный путь – 1,0 %, вертикальный путь (от ВИЧ-инфицированной матери ребенку) – 1,0%.

В последние годы ВИЧ-инфекцию все чаще диагностируется у более зрелых людей. Если в 2001 году 83% ВИЧ-инфицированных получали этот диагноз в возрасте 15–29 лет, то в 2021 год практически столько же больных были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Преимущественно в 2021 году новые случаи ВИЧ-инфекции регистрировались у пациентов возрасте 30–50 лет (76,3 % новых случаев).

За весь период наблюдения в регионе рождено 1296 детей от ВИЧ – инфицированных матерей, в 2021 году – 74. В настоящее время в центре наблюдается 305 детей, из них 67 с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции.

Как отмечают в администрации, за последние годы наметилось несколько тенденций:

– выросла роль полового пути передачи;

– изменилась возрастная структура среди впервые выявленных больных – произошло смещение эпидпроцесса в более старшие возрастные группы (30-50 лет);

– инфекцию стали находить у трудоспособных и социально-благополучных жителей.

При этом районами с самым большим количеством инфицированных по-прежнему остаются Гусь-Хрустальный, Петушинский, Камешковский, Ковровский, Собинский и Киржачский районы.