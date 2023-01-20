Жителям Владимира, чтобы заменить лифты до 2025 года, нужно повысить стоимость платы за капремонт

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Министр ЖКХ Владимирской области Елена Семенова провела пресс-конференцию по итогам 2022 года, в ходе которой коснулась вопросов замены лифтов, газификации и переселения людей из аварийного фонда.

Немного о газификации

Вообще в 2022 году на сферу ЖКХ в регионе выделили 5,4 миллиарда рублей. Пошли эти деньги на следующие направления: газификация, капремонт, переселение жителей из аварийного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, проект «Чистая вода» и благоустройство.

Газификация в регионе все никак не закончится. В 2022 году по области было построено около 300 километров газовых сетей. Возможность подключения к газовым сетям получили более 6 тысяч домовладений в 48 населенных пунктах Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Юрьев-Польского районов.

На 2023 год объем работ запланирован еще больше – речь идет о 340 километрах газовых сетей и газификации 58 деревень и сел.

- Особенно радует, что удалось договориться с администрацией города Владимира о создании возможностей подключения к газовым сетям домовладениям, принадлежащим многодетным, - рассказала Елена Семенова. – Речь идет о 363 участках в микрорайонах Лунево и Сельцо. Этой проблеме было уже пять лет. И вот она решена.

6 миллионов на лифт

Но если темой газификации занимается в большей степени частная компания «Газпром», то вот проблемами капремонт целиком и полностью заведуют власти. И вот здесь проблемы за последний год вылезли серьезные.

Рост цен на стройматериалы привел к тому, что саму стоимость капремонта пришлось повысить до 8 рублей 40 копеек. При этом власти еще в декабре говорили, что по-хорошему ежемесячная плата за капитальный ремонт должна составлять 14 рублей с многоэтажки и 30 рублей с малоэтажных домов.

В ряде случаев жители сами идут на это. Так жители дома №3 на улице Верхняя Дуброва провели собрание собственников и постановили поднять плату за капремонт до 16 рублей за квадратный метр.

- У них дом на 84 квартиры. И пошли они на это из-за того, что начали глобальный ремонт и крыши, и стен, и отопления, - рассказала Елена Семенова. – В дальнейшем они получили в форме компенсаций около 5 миллионов рублей.

Этот дом в «белом доме» привели в пример не просто так. Дело в том, что в регионе остро стоит вопрос замены лифтов. Дело в том, что к 1 января 2025 года в регионе не должно остаться лифтов старше 25 лет. Дома, относящиеся к фонду капремонта, постепенно лифты заменяют за счет средств фонда.

- Но есть дома, у которых средства за капремонт находятся на спецсчетах, - заметила Елена Семнова. – У нас в таких домах 590 лифтов требуют замены. И вопрос по-прежнему стоит остро. После подорожания цен на стройматериалы замена лифта стоит сейчас в районе 6 миллионов рублей. По большому счету, у жителей сейчас два пути: либо переходить в фонд капремонта, либо увеличивать плату за капремонт самостоятельно. Иначе они могут в 2025 году выяснить, что их лифт опечатан.

Переселение с опережающими темпами

Отдельно Елена Семенова остановилась на вопросах переселения жителей из аварийного фонда. По словам регионального министра ЖКХ, мы исполняем эту программу с опережающими темпами.

- В 2022 году было построено 6 многоквартирных домов в городах Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка и поселок Уршельский, - рассказала Елена Семенова. – В 2023 году на переселение граждан было выделено более 730 миллионов рублей. Запланировано расселить 2126 человек из 31,77 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До конца года в регионе планируется построить 11 многоквартирных домов. По два из них будут построены в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и Першинском сельском поселении.

По сути, в этом году мы должны завершить программу по переселению жителей домов, признанных аварийными до 2017 года. То есть дальше будут переселять уже дома, ставшие аварийными после этого срока.

Однако тут главное – найти деньги. В конце прошлого года прокуратура обнаружила, что в ряде муниципальных бюджетов на эти цели вовсе не заложены средства.

- Мы сейчас разбираемся с этой ситуацией, - пояснила Елена Семенова. – Но тут, конечно, очень много зависит от глав муниципалитетов. К примеру, в Собинке глава крутится, как может. Разговаривает с предпринимателями, чтобы добиться более выгодных цен. А ведь снос домов не такое дешевое дело – снос одного здания стоит более 800 тысяч рублей.