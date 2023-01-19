Субподрядчика на строительстве Рпенского проезда уличили в мошенничестве

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И.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин в ходе состоявшейся 19 января пресс-конференции затронул тему нескольких известных городских объектов, по которым ранее либо проводились прокурорские проверки, либо возбуждались уголовные дела.

«Дом-утюг» останется на месте

Так, в середине лета минувшего года прокуратура региона сообщила о проверке горадминистрации Владимира по вопросу законности действий сотрудников мэрии при возведении дома на перекрестке улиц Мира и Горького, более известного, как «дом-утюг». Не секрет, что дом построили с превышением высотности, да еще на историческом культурном слое, так что в 2016 году Арбитражный суд признал дом вне закона.

Однако в 2017 году горадминистрация заключила со строителями мировое соглашение, благодаря которому здание осталось на месте, а часть помещений коммерсанты продали, в то время как другую часть муниципалитет получил в свое ведение.

Минувшим летом по результатам прокурорской проверки Следком возбудил дело по факту превышения должностных полномочий. Однако оказывается, что обвиняемых в нем так и не появилось, а дело вовсе было прекращено.

- За основу возбуждения уголовного дела легло соглашение 2017 года. Мы считали, что если отменим решение суда, то у нас будет основание для предъявления обвинения лицам, незаконно его заключившим, - объяснил Андрей Жугин.

В итоге надзорное ведомство настояло, чтобы администрация Владимирской области повторно обратилась в Арбитражный суд уже в порядке кассации, но в октябре 2022 года суд в ходе пересмотра постановил, что срок давности истек, так что первое решение так и осталось в силе.

- Поскольку высшая инстанция оставила решение в силе, уголовное дело было прекращено, - объяснил глава надзорного ведомства региона. - Но работа в общенадзорном порядке по этому объекту проводится.

На снос денег нет

Совсем другая ситуация сложилась с объектами, по которым давно уже приняты решения судов о сносе, но решения до сих пор не исполнены. Это касается «дома-куба» на улице Чайковского, гостиницы «Панорама», а также медклиники на улице Большая Нижегородская.

- Когда начались проверки летом минувшего года, мы увидели, что исполнение решений судов по этим объектам затягивается, доходило до 3-5 лет и выше. Поэтому результаты проверок были направлены в Следственный комитет, были возбуждены уголовные дела по статье «Халатность» в отношении должностных лиц Управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Два дела расследуются и прошли проверки у нас в аппарате, - рассказал Андрей Жугин.

Оказывается, вся беда в том, что приставы банально не могут найти средства на снос этих зданий, поэтому прокуратура вышла с инициативой в Правительство региона и в горадминистрацию Владимира с тем, чтобы они выделили деньги.

- Судебные решения будут исполнены, вопрос только во времени изыскания средств, - заверил Жугин.

Кстати, на руководство медклиники вовсе возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. Не исключено, что это же может ожидать владельцев «Панорамы».

Финансовая разведка

Еще один объект, который доставляет немало хлопот и строителям, и властям, и правоохранительным органам — знаменитый Рпенский проезд с его многочисленными проблемами. Возведение магистрали также находится на прокурорском контроле, и это уже дало любопытные результаты.

- По Рпенскому проезду была инициирована проверка, и в отношении подрядчика было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», оно пойдет в суд, - рассказал Андрей Жугин, уточнив при этом, что речь идет не о генеральном подрядчике ГУП «ДСУ-3», а о субподрядчике, название которого пока не разглашается.

Оказывается, нарушения вскрылись в ходе проведения финансовой разведки. Ее по просьбе прокуратуры проводит Федеральная служба по финансовому мониторингу. Так как средства находятся на казначейском счету, их движение отследить не сложно.

В целом же руководитель областного надзорного ведомства отметил, что финансовая разведка касается не только Рпенского проезда, но и всех подрядчиков, занятых в нацпроектах, реализуемых на территории Владимирской области. Всего речь идет о движении средств в сумме 13 миллиардов рублей.