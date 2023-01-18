В Карабаново мать довела 5-летнего ребенка до истощения и отделалась штрафом

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях жительница Александровского района получила штраф в 15 тысяч рублей с учетом смягчающих обстоятельств. Уголовное дело было возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Эта история всплыла почти случайно, когда в мае минувшего года в Александровскую районную больницу доставили мальчика 2017 года рождения, которому поставили диагноз «истощение». Врачи тут же сообщили о происходящем в прокуратуру, а та после проведенной проверки передала материалы в следствие.

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах региона, помимо истощения на теле мальчика доктора нашли тогда еще и следы недавних побоев, нанесенных ремнем с пряжкой.

Силовики опросили многочисленных очевидцев, включая родственников, врачей, воспитателей, а также допросили саму женщину и ее малыша, и выяснили, что факт жестокого обращения с ребенком действительно имеет место.

Следствие установило, что с января по май 2022 года мамаша, будучи недовольной поведением сына, наносила ему побои руками и ремнем в разные части тела, включая голову, шею, пояс и ягодицы.

Чтобы малыш не проболтался о происходящем дома, с марта его перестали водить в детский сад, а также не выпускали из дома на улицу, чтобы соседи ничего не заметили и у них не возникли подозрения.

По словам стражей порядка, сам ребенок рассказал людям в погонах, что мать действительно постоянно наказывала его, не разрешала входить в комнату, где жили они с «папой», как он называл нового суженного матери, не давала игрушки и не разрешала смотреть мультфильмы, хотя взрослые спокойно смотрели сериалы.

Более того, ребенок рассказал, что его кормили «плохой едой» - бульоном с макаронами, в то время как родители питались пирожными, котлетами и яблоки. Но и это не все! Малыш признался, что спать ему приходилось на полу на кухне или в коридоре, причем без одеяла и подушки, отчего он сильно мерз. При этом его действительно били ремнем или руками, и систематически ставили в угол и подолгу не меняли белье.

В связи с этими фактами в июне того же года дознаватели полиции Александровского района возбудили уголовное дело, однако горе-мамаша так и не признала вину, настаивая, что делала все в воспитательных целях, а мальчик «все выдумывает».

Важно отметить, что при поступлении в детскую больницу ребенок весил всего 13,5 килограммов, в то время как еще в марте он весил 18,3 килограмма — таковы данные, поступившие из детского сада. Причем при резком снижении веса малыша и начавшихся приступах рвоты мать не обращалась за медицинской помощью.

Уголовное дело было направлено в суд, однако наказание оказалось достаточно мягким, в том числе в связи с тем, что дама опять была в положении.

Самого мальчика у родителей изъяли, и теперь он находится в детском доме, а семью районные власти поставили на учет.