Владимирские дети изобретают патрульных роботов и теплые остановки

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Юные изобретатели и их преподаватели провели 17 января день открытых дверей, во время которого познакомили родителей, других детей и вообще всех желающих со своими достижениями.

Разобранный мобильник

По сути, «Кванториумы» стали полноценной заменой исчезнувшим кружкам технических направлений, но в более современном виде. Ребята здесь занимаются по шести направлениям: «Биотехнологии», «Виртуальная реальность», «Робототехника», «Промышленный дизайн», «Аэротехологнии» и «Медиатехнологии». Также есть направление «Хайтек», но оно, по словам руководителя детского технопарка Валентина Пономарева, пока является «сквозным» - понемногу им занимаются все.

В актовом зале «Кванториума» ребята организовали выставку проектов. Валентин Пономарев говорит, что заранее никто модели не готовил — для наглядности взяли то, что имелось в лабораториях уже в готовом виде.

Вот стоят сразу несколько роботов на колесах с большим протектором. С виду они напоминают маленькие луноходы. Один из создателей моделей Матвей Панин объясняет, что это «Робот-снегоуборщик» и «Робот-патрульный».

Робот патрульный. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Патрульный предназначен для работы на местности, например, в парке. Он имеет камеру с обзором в 360 градусов, довольно поворотливый и проходимый. Также он имеет длинномер, который на расстоянии метра от препятствия начинает подавать сигнал, чтобы люди расходились, - объясняет Матвей.

Снегоуборщик имеет похожую базу, но впереди у него закреплен ковш со шнеком для перемолки снега.

Напротив стоят стеллажи с пластиковыми рисунками, сделанными малышами на 3D-ручке, а рядом внимание привлекает собрание замысловатых предметов — разобранные часы и мобильники, робот на пружине с букетом цветов и прочее.

Девушка по имени Юлия объясняет, что эта композиция делалась специально для Ярославского конкурса, где требовалось создать максимально уникальный арт-объект. Делали каждый по своей фантазии.

Собери бегемота

Любопытным проектом оказалась «Капсула для дневного сна». Ее презентуют сами авторы - ученики «Кванториума» Елена Исаева и Григорий Пруцков.

Капсула для дневного сна. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По их словам, здесь представлен лишь макет, а сама капсула будет в два раза больше. Планируется, что их станут устанавливать в аэропортах — захотите вздремнуть, милости просим.

- Капсула предназначена для шестичасового сна. Внутри должно быть темно, но свет можно будет настроить. Также есть успокаивающие шумы, звуки моря, леса, дождя. При желании можно поставить будильник, но капсула сама предупредит вас, когда надо, - объясняет Елена, в то время как Григорий демонстрирует многочисленные секции капсулы, куда можно сложить абсолютно все — обувь, одежду, мусор, телефон, и даже костыли и инвалидную коляску.

Рядом расположился стол с пластиковыми силуэтами животных. Это «Развивающая игра для слабовидящих детей», которую создал Глеб Артюх. Глеб говорит, что изначально была идея создать образы насекомых и цветов, но потом было решено сделать силуэты африканских животных.

Принцип действия прост — каждая фигурка разбирается наподобие конструктора. Задача ребенка — собрать «слона», «бегемота», «обезьяну» или другое животное.

Развивающая игра для детей с проблемами со зрением. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Игра рассчитана на фантазию детей. Например, можно сделать обезьяну с ногами верблюда или наоборот, - объясняет Глеб.

Кстати, свою игру молодой человек уже возил в интернат для слабовидящих детей. Сами малыши, их педагоги и родители подсказывали, как можно улучшить игрушку, и отзывались о ней очень хорошо.

Нестандартные решения

Руководитель учреждения Валентин Пономарев объясняет, что педагоги не ставят цель создавать какие-то уникальные изобретения — главное, чтобы уникальными они были для самих детей.

- У меня был случай, когда пришел мальчик, явно заинтересованный, талантливый и способный. Он делал робота, и на протяжении нескольких занятий что-то усиленно чертил, проектировал, а на вопросы не отвечал — сказал, что покажет, как только все закончит. И когда все-таки показал что сделал, я понял, что он, грубо говоря, изобрел подшипник, - улыбается Валентин Пономарев. - Создал механизм из двух обойм и шариков внутри, и был очень доволен. Я сказал ему, что это подшипник, а он спросил, что это такое? То есть, для него это стало супер-изобретением, до которого ребенок дошел сам.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оказывается, иной раз нелогичные с точки зрения взрослых задумки детей работают даже лучше, чем образцы из книжек. А порой юноши и девушки придумывают то, что вполне можно даже запатентовать.

- На занятиях что-то подобное, какие-то нестандартные решения приходят каждый день. Поэтому выделить особо яркие изобретения и модели сложно, - заключил руководитель «Кванториума-33».

КОНКРЕТНО

В «Кванториум-33» принимают ребят с первого класса и старше. Занятия проходят по проектной методике — в течение 3 месяцев дети занимаются своим проектом от идеи до реализации, после чего защищают его. По окончании ребенок получает сертификат, но при желании может продолжить обучение на этом же направлении, либо на каком-то другом. За год можно попробовать свои силы на трех разных направлениях.

Во Владимире «Кванториум» находится по адресу: улица Каманина, 30\18. Телефон администратора для записи в группы: 8(4922)52-08-67.