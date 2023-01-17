Во Владимирской области на Крещение будут работать 38 купелей

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ночь на 19 января во всех уголках Владимирской области состоятся торжества по поводу Крещения Господня. В храмах состоятся богослужения, а затем все желающие смогут окунуться в купель. Вообще, власти организовали для верующих 38 официальных купелей. Окунуться в них по прогнозам захотят около 7000 человек. 18 января состоится приёмка мест крещенских купаний государственными инспекторами центра ГИМС и сотрудниками отделов надзорной деятельности.
Во Владимире майны для омовения организуют в двух местах — на озерах Семязино и Глубокое. Откроют их 18 января к 22.00.
В мэрии областного центра заверили, что в целях безопасности принимающих участие в купании территорию у купелей очистят от снега, лед обязательно укрепят досчатыми настилами и трапами, создадут безопасные коридоры для прохода к майнам, а под водой установят обрешетки, исключающие попадание люде на глубину и под лед.
Конечно, не забудут и про пункты обогрева и раздевалки, а также урны для мусора.
- Всем желающим будет предложен горячий чай. На Семязино и Глубоком будут работать полевые кухни, - уточнил официальный представитель мэрии Владимира Игорь Ефремов.
Сейчас озера обследуют спасатели.
На всех купелях во всех городах и районах области проведут аналогичные процедуры, а безопасность обеспечат сотрудники Центра ГИМС регионального ГУ МЧС, полицейские, спасатели и медицинские работники.
Не стоит забывать, что праздник Крещения Господня — это не просто купание в ледяной воде, а большой православный праздник. Поэтому в храмах Владимирской области традиционно состоятся богослужения.
Во Владимирской епархии уточнили, что митрополит Владимирский и Суздальский Тихон 18 января в 10.00 будет служить в Богородице-Рождественском монастыре Владимира, где состоится Великое освящение воды. А 19 января митрополит отслужит литургию в кафедральном Успенском соборе Владимира, которая начнется в 9.00. Здесь также состоится Великое освящение воды.
- Во всех остальных храмах пройдут аналогичные службы, а также ночная служба, - рассказала официальный представитель Владимирской епархии Татьяна Данилова.
Приблизительно в 23.00 с 18 на 19 января в храмах также будет освящаться вода, а на речных купелях освещение состоится только по отдельным запросам от местных чиновников.
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Фото: Олег УКЛАДОВ
В Муроме тоже готовятся к празднику. Как уточнил пресс-секретарь Муромской епархии иерей Артемий Чернов, ночью и утром службы состоятся в Спасо-Преображенском и Троицком монастырях, а в остальных храмах города литургию проведут утром. Правда, на Оке в нынешнем году иордани не будет — в городе осталась лишь одна купель в селе Карачарово на месте дома Ильи Муромца.
КОНКРЕТНО
Список купелей по состоянию на 16 января (в него могут быть внесены изменения):
1. Владимир:
- Верхний Семязинский пруд по улице Пригородная, 27 «а»;
- озеро Глубокое в Загородном парке.
2. Гусь-Хрустальный:
- купель-бочка у Храма-Часовни Святой Великомученницы Варвары, улица 2-я Народная.
3. Ковров:
- река Клязьма в районе бани МУП «Первомайский рынок», улица Набережная, 13.
4. Муром:
- Источник святого Ильи Муромца в селе Карачарово, купель.
5. Александров:
- река Серая, улица Пески набережные.
6. Вязниковский район:
- поселок Мстера, источник Свято-Казанского скита в районе урочища Аканьшино.
7. Гороховец:
- купальня у часовни на улице Пролетарской;
8. Гусь-Хрустальный район:
- сельское поселение Золотково, деревня Черсево, родник.
9. Камешковский район:
- село Эдемское, оборудованная купель;
- пруд села Второво по улице Спортивная;
- город Камешково, озеро Малое Урсово
10. Киржачский район:
- село Смольнево, Спасо-Преображенский храм, пруд возле храма.
11. Ковровский район:
- село Клязьминский Городок, река Клязьма, купальня у старой фабрики
- поселок Мелехово, река Нерехта на выезде из поселка за домом №2 по улице Мелеховская больница;
- село Крутово, река Нерехта.
12. Кольчугинский район:
- город Кольчугино, улица 5-я Сосновая у дома №2;
- село Бавлены, ключик возле церкви;
- село Фролищи, улица Первая, ключик у дома №80.
13. Меленковский район:
- город Меленки, река Унжа, родник «Святой ключ»;
- Бутылицкое сельское поселение, село Архангел, купальня на роднике Унжи.
14. Петушинский район:
- город Покров, озеро Введенское;
- Нагорное сельское поселение, деревня Емельянцево, родник;
15. Собинский район:
- село Ельтесуново, водоем в центре на улице Первомайская у дома №4 (здание СДК);
- село Ворша, река Ворша, место отдыха «Лопата»;
- город Лакинск, купель у родника Свято-Казанского источника у деревни Омофорово;
- Асерховское сельское поселение, искусственный карьер в районе Асфальтного завода.
16. Судогда:
- город Судогда, улица Набережная у дома №2;
- село Чамерево, река Войнинга, купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского Спасо-Преображенского храма;
- село Спас-Купалище, река Клязьма, купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо-Преображенского храма;
- деревня Погребище, водоем Погребище;
- деревня Якушево, озеро Якушевское.
17. Суздаль:
- город Суздаль, река Каменка напротив мотелей;
- город Суздаль, улица Коровники, пруд у ГТК «Горячие ключи»;
- село Кидекша, река Нерль под мостом слева;
- Боголюбовское сельское поселение, село Новое, верхний пруд.
18. Юрьев-Польский район:
- река Колокша в районе завода «Промсвязь»;
- село Небылое у Свято-Успенского Космина мужского монастыря, в районе улицы Луговая, дом 3 в отдельно стоящей закрытой купели.
КСТАТИ
В управлении гражданской защиты администрации города Владимира напоминают о простых правилах безопасности.
Купаться следует только в специально оборудованных местах, нельзя выходить на лед самовольно или большими группами, ни в коем случае нельзя употреблять перед купанием алкоголь, не надо выезжать на лед на транспорте и не надо оставлять без присмотра детей.
Перед омовением следует разогреть тело, сделав разминку, а к майне подходить в удобной, не скользкой обуви. В самой воде более одной минуты находиться не следует во избежание переохлаждения, а после купания следует растереться полотенцем, переодеться в сухую одежду и выпить горячего чаю.