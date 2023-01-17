Во Владимирской области на Крещение будут работать 38 купелей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 19 января во всех уголках Владимирской области состоятся торжества по поводу Крещения Господня. В храмах состоятся богослужения, а затем все желающие смогут окунуться в купель. Вообще, власти организовали для верующих 38 официальных купелей. Окунуться в них по прогнозам захотят около 7000 человек. 18 января состоится приёмка мест крещенских купаний государственными инспекторами центра ГИМС и сотрудниками отделов надзорной деятельности.

Во Владимире майны для омовения организуют в двух местах — на озерах Семязино и Глубокое. Откроют их 18 января к 22.00.

В мэрии областного центра заверили, что в целях безопасности принимающих участие в купании территорию у купелей очистят от снега, лед обязательно укрепят досчатыми настилами и трапами, создадут безопасные коридоры для прохода к майнам, а под водой установят обрешетки, исключающие попадание люде на глубину и под лед.

Конечно, не забудут и про пункты обогрева и раздевалки, а также урны для мусора.

- Всем желающим будет предложен горячий чай. На Семязино и Глубоком будут работать полевые кухни, - уточнил официальный представитель мэрии Владимира Игорь Ефремов.

Сейчас озера обследуют спасатели.

На всех купелях во всех городах и районах области проведут аналогичные процедуры, а безопасность обеспечат сотрудники Центра ГИМС регионального ГУ МЧС, полицейские, спасатели и медицинские работники.

Не стоит забывать, что праздник Крещения Господня — это не просто купание в ледяной воде, а большой православный праздник. Поэтому в храмах Владимирской области традиционно состоятся богослужения.

Во Владимирской епархии уточнили, что митрополит Владимирский и Суздальский Тихон 18 января в 10.00 будет служить в Богородице-Рождественском монастыре Владимира, где состоится Великое освящение воды. А 19 января митрополит отслужит литургию в кафедральном Успенском соборе Владимира, которая начнется в 9.00. Здесь также состоится Великое освящение воды.

- Во всех остальных храмах пройдут аналогичные службы, а также ночная служба, - рассказала официальный представитель Владимирской епархии Татьяна Данилова.

Приблизительно в 23.00 с 18 на 19 января в храмах также будет освящаться вода, а на речных купелях освещение состоится только по отдельным запросам от местных чиновников.

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Муроме тоже готовятся к празднику. Как уточнил пресс-секретарь Муромской епархии иерей Артемий Чернов, ночью и утром службы состоятся в Спасо-Преображенском и Троицком монастырях, а в остальных храмах города литургию проведут утром. Правда, на Оке в нынешнем году иордани не будет — в городе осталась лишь одна купель в селе Карачарово на месте дома Ильи Муромца.

КОНКРЕТНО

Список купелей по состоянию на 16 января (в него могут быть внесены изменения):

1. Владимир:

- Верхний Семязинский пруд по улице Пригородная, 27 «а»;

- озеро Глубокое в Загородном парке.

2. Гусь-Хрустальный:

- купель-бочка у Храма-Часовни Святой Великомученницы Варвары, улица 2-я Народная.

3. Ковров:

- река Клязьма в районе бани МУП «Первомайский рынок», улица Набережная, 13.

4. Муром:

- Источник святого Ильи Муромца в селе Карачарово, купель.

5. Александров:

- река Серая, улица Пески набережные.

6. Вязниковский район:

- поселок Мстера, источник Свято-Казанского скита в районе урочища Аканьшино.

7. Гороховец:

- купальня у часовни на улице Пролетарской;

8. Гусь-Хрустальный район:

- сельское поселение Золотково, деревня Черсево, родник.

9. Камешковский район:

- село Эдемское, оборудованная купель;

- пруд села Второво по улице Спортивная;

- город Камешково, озеро Малое Урсово

10. Киржачский район:

- село Смольнево, Спасо-Преображенский храм, пруд возле храма.

11. Ковровский район:

- село Клязьминский Городок, река Клязьма, купальня у старой фабрики

- поселок Мелехово, река Нерехта на выезде из поселка за домом №2 по улице Мелеховская больница;

- село Крутово, река Нерехта.

12. Кольчугинский район:

- город Кольчугино, улица 5-я Сосновая у дома №2;

- село Бавлены, ключик возле церкви;

- село Фролищи, улица Первая, ключик у дома №80.

13. Меленковский район:

- город Меленки, река Унжа, родник «Святой ключ»;

- Бутылицкое сельское поселение, село Архангел, купальня на роднике Унжи.

14. Петушинский район:

- город Покров, озеро Введенское;

- Нагорное сельское поселение, деревня Емельянцево, родник;

15. Собинский район:

- село Ельтесуново, водоем в центре на улице Первомайская у дома №4 (здание СДК);

- село Ворша, река Ворша, место отдыха «Лопата»;

- город Лакинск, купель у родника Свято-Казанского источника у деревни Омофорово;

- Асерховское сельское поселение, искусственный карьер в районе Асфальтного завода.

16. Судогда:

- город Судогда, улица Набережная у дома №2;

- село Чамерево, река Войнинга, купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского Спасо-Преображенского храма;

- село Спас-Купалище, река Клязьма, купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо-Преображенского храма;

- деревня Погребище, водоем Погребище;

- деревня Якушево, озеро Якушевское.

17. Суздаль:

- город Суздаль, река Каменка напротив мотелей;

- город Суздаль, улица Коровники, пруд у ГТК «Горячие ключи»;

- село Кидекша, река Нерль под мостом слева;

- Боголюбовское сельское поселение, село Новое, верхний пруд.

18. Юрьев-Польский район:

- река Колокша в районе завода «Промсвязь»;

- село Небылое у Свято-Успенского Космина мужского монастыря, в районе улицы Луговая, дом 3 в отдельно стоящей закрытой купели.

КСТАТИ

В управлении гражданской защиты администрации города Владимира напоминают о простых правилах безопасности.

Купаться следует только в специально оборудованных местах, нельзя выходить на лед самовольно или большими группами, ни в коем случае нельзя употреблять перед купанием алкоголь, не надо выезжать на лед на транспорте и не надо оставлять без присмотра детей.

Перед омовением следует разогреть тело, сделав разминку, а к майне подходить в удобной, не скользкой обуви. В самой воде более одной минуты находиться не следует во избежание переохлаждения, а после купания следует растереться полотенцем, переодеться в сухую одежду и выпить горячего чаю.