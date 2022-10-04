Двум военкомам Владимирской области вынесли предупреждения

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План по частичной мобилизации во Владимирской области завершен на 90 процентов, однако точные цифры поставленных под ружье людей не называются по причине военной тайны.

Призвать могут каждого

Юрий Гусаров напомнил, что с учетом объявленной мобилизации граждане сами должны являться в военные комиссариаты, чтобы уточнить свой статус. Особенно это касается тех, кто переехал и может получить повестку по старому адресу — такого человека могут просто посчитать уклонистом и оштрафовать. Это же касается многодетных отцов или граждан, имеющих заболевание, мешающее прохождению службы.

- Нужно прийти в военкомат и доложить об этом, - объяснил полковник Гусаров.

Также военком напомнил, что призыву сейчас подлежат в первую очередь граждане в возрасте до 35 лет, имеющие опыт военной службы и желательно, но не обязательно — опыт боевых действий. Однако если военкоматам не будет хватать призывников из первой очереди, то призывать начнут из второй. Например, для рядовых, сержантов и прапорщиков вторая очередь ограничивается 45 годами, а для младших офицеров — до 50 лет.

В основном это касается мужчин, но давно не секрет, что под мобилизацию во Владимирской области попало и несколько женщин-медработников, в том числе матерей-одиночек.

- Действительно, несколько таких случаев имелось, но сейчас все женщины вернулись домой, - заверил Юрий Гусаров.

Важно помнить и то, что под мобилизацию могут попасть и граждане категорий А, Б и В, а если есть какое-то заболевание, в военкомат следует захватить соответствующие медицинские документы и заявить об этом. Тогда вас отправят на медкомиссию, чтобы подтвердить факт заболевания.

Тыловые вопросы

Что касается социальных гарантий для мобилизованных, то здесь военный комиссар Владимирской области остановился на трех аспектах. Во-первых, денежное довольствие мобилизованных приравнивается к военнослужащим по контракту, которое всегда начисляется исходя из оклада по должности и по званию.

Военком Юрий Гусаров. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Также мобилизованным гражданам установлена надбавка в виде 60 процентов от оклада по должности и званию, чтобы уравнять их с военнослужащими по контракту, - добавил полковник Гусаров.

Так, во время учебы мобилизованные будут получать от 40 тысяч рублей и выше, а непосредственно в зоне спецоперации денежное довольствие начинается от 140 тысяч рублей. При этом предусмотрено, что во время наступления это довольствие вырастает на 8 тысяч рублей в сутки, а за подбитую вражескую технику также предусмотрены финансовые бонусы.

Второй аспект касается гарантий в случае получения ранения. Раненым предусмотрена выплата в 3 миллиона рублей, если травма оказалась серьезной, и в 500 тысяч рублей за легкое ранение.

Наконец, стоит помнить, что рабочие места за мобилизованными гражданами сохраняются.

Немало вопросов возникают по линии вещевого довольствия. Не секрет, что призванные люди берут с собой не только смену белья, но и спальные мешки, одежду, обувь, аптечки и многое другое. По словам Юрия Гусарова, экипировку покупать за свой счет совершенно не обязательно, но желательно все-таки захватить с собой в индивидуальном порядке нужные именно вам лекарства, да и вторые берцы не помешают, равно как и удобные резиновые сапоги.

- Бронежилет, защитный шлем и пулемет с собой везти не надо — эти вещи выдадут, - заявил военный комиссар региона. - Но в целом взять можно то, что человек считает нужным. Другое дело, чтобы он смог сам все это унести.

Ошибки были исправлены

Также полковник Гусаров не обошел стороной ряд огрехов со стороны своих непосредственных подчиненных на уровне районов. Помимо мобилизованных женщин, которых затем пришлось возвращать, возникали вопросы и по мобилизации мужчин. Военком подтвердил, что по состоянию на 3 октября из общего числа мобилизованных были возвращены домой около 80 человек. Чаще всего, речь идет о заболеваниях, не позволяющих проходить службу.

Впрочем, перегибы касались не только этого. Многим памятно заявление военного комиссара ЗАТО Радужный, который объявил о запрете выезда из города. Юрий Гусаров отметил, что город сам по себе является режимным объектом, а что до военкома, то ему вынесли в дисциплинарном порядке предупреждение.

Подтвердил Юрий Гусаров и то, что замечание от него получил военный комиссар Гусь-Хрустального. Видеозапись с его речью перед мобилизуемыми мужчинами попала в сеть буквально на второй день мобилизации. Военком в разговоре с «призывниками» объяснял, что нужно немедленно ехать в Ковров, в то время как люди возмущались, что им не дают времени даже собраться.

При этом одним замечанием дело может не ограничиться.

- До конца мероприятий военком Гусь-Хрустального останется на месте, о дальнейшей его работе вопрос будет решаться впоследствии, - объяснил Юрий Гусаров и заметил, что в остальном нареканий к нему нет.

А вот ограничения на выезд за рубеж военный комиссар региона все же подтвердил. По его словам, желающие выехать за границу должны также сами прийти в военный комиссариат, дабы избежать впоследствии неприятностей на таможне.

О конкретных сроках окончания мероприятий по мобилизации Юрий Гусаров не упомянул, однако уточнил, что сейчас спешки первых дней уже нет, и людям дают достаточно времени, чтобы спокойно собраться и прибыть в военный комиссариат.