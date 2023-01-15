Александра да Ева: во Владимирской области назвали самые популярные детские имена

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Всегда находились родители, выбирающие детям необычные имена. Но в тоже время есть топ наиболее популярных имён. Причем, как показывает практика, часто некоторые имена остаются в нем годами.

В прошлом году для мальчиков владимирские родители большей частью выбирали привычные слуху имена. Так в январе среди самых популярных имён мальчиков были Артем, Кирилл, Дмитрий, Лев, Максим, Матвей и Михаил. Причем самым востребованным оказалось имя Артем, пользующееся популярностью уже несколько лет. В феврале неожиданно среди лидеров оказались Тимофей, Роман и Константин, но самым популярным именем был Александр. Вообще, Александров, Артёмов и Иванов много появлялось в течение всего года.

Весной в топ имён ворвались еще Марк, Даниил, Егор, а летом Илья и Ярослав. Осенью вновь в лидеры вышли имена Александр, Артем, Михаил, а также Артемий. Эта же тройка – Александр, Артем и Михаил – сохраняют первенство и в декабре.

У девочек в начале года популярными оказались имена Анна, Алиса, Виктория, Кира, Милана, Мария и София. В феврале самым востребованным именем оказалось Валерия, также часто малышек называли Елизаветами и Василисами. С началом весны в городе стало все больше рождаться Полин и Вероник. В апреле в топ популярных имён добавились Варвара, Ева, Вера, Анастасия, Есения и Милана, а в мае – Арина и Александра.

Летом среди популярных имён появились еще имена Мирослава, Екатерина, Дарья и Ксения, но верхние строчки занимали Ева, Варвара, София, Василиса, Анна и Алиса.

Осенью в городе родилось много маленьких Викторий (первое место по популярности в сентябре и ноябре, второе – в октябре). Также новорожденных часто называли Евами, Полинами и Софиями. А в декабре в тройке лидеров оказались Алиса, Анна и Ева.

Среди самых необычных имён владимирских прошлогодних младенцев - Оливер, Соломон, Леон, Вольф, Кай, Ричард, Адам, Лилит, Эмма, Аврора, Аглая, Ария, Лола, Нита. А в области в прошлом году появились на свет Аполлон, Марсель, Светозар, Добромира, Милоника и Серебрина.

Кстати, по региону в целом к самым популярным именам тоже относятся Артём, Александр, Михаил, София, Виктория и Ева. А популярных в советское время Татьян, Елен, Нин, Зой, Валентин, Борисов и Николаев нынче немного.

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