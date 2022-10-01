Во Владимире можно «сходить в гости» к начальнику штаба ПВО 1941 года

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В преддверии празднования дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября, ГУ МЧС России по Владимирской области открыло экспозицию, посвященную становлению этой важной службы в нашем регионе.

Защита от радиации

Нынешний год оказался юбилейным для гражданской обороны России, которая отметила свое 90-летие.

- 4 октября 1932 года советом народных комиссаров СССР было утверждено положение о территориальной обороне Советского Союза. Этот день принято считать днем рождения Местной противовоздушной обороны (МПВО), которая имеет практически вековую историю, - рассказал начальник управления ГО И ЧС регионального главка МЧС майор Вадим Лобастов. - В нашу экспозицию вошли экспонаты, которые были предоставлены ветеранами МЧС, служившими во времена гражданской обороны и МПВО.

Выставка открылась на базе действующего музея пожарной охраны в третьей пожарной части города Владимира на улице Соколова-Соколенка, 10. Ей отведено целых две комнаты.

- В первом зале мы увидим четыре информационных стенда, где размещены интересные и малоизвестные фотографии, рассказывающие обо всех этапах становления и развития гражданской обороны на территории Владимирской области. Тут же на витринах можно увидеть копии и подлинники документов, начиная с 1941 года, - говорит руководитель музея, начальник центра противопожарной пропаганды областного ГУ МЧС Татьяна Бобкова.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Одним из самых любопытных документов здесь оказался календарь 1941 года — это оригинал, который имеет отдельную страницу, посвященную противопожарной и противохимической обороне. В годы войны им уделялось особое внимание.

Кроме документов здесь можно увидеть многочисленные средства защиты и массу других любопытных приборов и устройств. О каждом из них Вадим Лобастов знает буквально все.

Так, сразу четыре костюма разного вида из-за витрин смотрят на посетителей.

- Данный костюм часто использовался во время распространения коронавирусной инфекции, - майор Лобастов показывает на желтое изделие с поясной сумкой. - Но предназначен он для другого — это противочумный костюм, который используется при происшествиях, связанных с болезнями животных.

По соседству с ним стоит «дозиметрист» - костюм Л-1, защищающий кожу и имеющий противогаз. В данном случае он снабжен еще и дозиметром. Это облачение используется для защиты от различных ядовитых веществ.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Два последних костюма — индивидуально-химический и общевойсковой защитный костюм, более известный, как ОЗК.

Противогаз для собаки

Целая стена посвящена противогазам. Как объясняет Вадим Лобастов, каждый из них представляет ту или иную эпоху. Начинается все со «старичка» 1916 года — известного противогаза Зелинского-Кумманта, а продолжается более современными разновидностями. Есть даже противогазы для раненого в голову и для детей, а также камера дыхания для грудного ребенка. Любопытно, что некоторые из этих экспонатов сотрудникам МЧС передали поисковики, которые находили противогазы на бывших местах сражений времен Великой Отечественной войны.

Завершается «противогазная часть» последними образцами изделий и их фильтрующими элементами, которые применяют в работе современные пожарные.

- Здесь не хватает только противогазов для собак и лошадей времен Великой Отечественной войны, но их более сложно найти, - объяснил Вадим Лобастов. - Надеемся, что и они со временем пополнят коллекцию.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тут же можно увидеть не менее интересные устройства и принадлежности, вроде аптечки с противоядиями и радиационной расчетной линейки — когда-то с их помощью специалисты могли вычислить уровень заражения.

Как «прятали» заводы

Вторая комната стала настоящим «кабинетом начальника штаба МПВО города Владимира» образца 1941 года. Сам «начальник» с петлицами НКВД стоит тут же. Татьяна Бобкова рассказывает, что в те годы пожарная охрана была передана именно в НКВД, потому и знаки различия соответствующие.

Посредине комнаты находится стол с текстом приказа. Оказывается, в военные годы таких приказов начальник штаба МПВО во Владимире издавал иной раз по 60 штук за два месяца. Касались они светомаскировки и поведения людей и предприятий во время бомбежек.

- К счастью, наш город не бомбили, но светомаскировке уделялось важнейшее значение на государственном уровне, - говорит Татьяна Бобкова. - В полутора километрах от завода имени Дегтярева, бывшего тогда заводом имени Киркижа, построили его копию один к одному, где в ночное время находились специальные сотрудники, которые создавали видимость работы — пускали дым и включали свет, «пробивавшийся» сквозь завесу.

Тут же висит карта Владимира образца 1941 года с указанием размещения орудий ПВО. Всего их было четыре – у Дмитриевского собора, на Козловом валу, на крыше офицерских курсов и на крыше Грамзавода (нынешний Точмаш).

Обо всех этих экспонатах сотрудники музея могут говорить часами, но ее создание имеет двоякую цель.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Наша экспозиция это не только рассказ об этапах становления и совершенствования, но, скорее, это дань уважения и знак признательности каждому сотруднику за тот вклад, который они вложили в развитие системы ГО и ЧС Владимирской области, - заключила Татьяна Бобкова.

КОНКРЕТНО

Посетить экспозицию и музей пожарной охраны Владимира может любой желающий в возрасте от 5 лет по предварительной договоренности, но заявку лучше подавать от группы. Для этого достаточно позвонить по телефону 8(4922)30-11-11. Выходные: суббота и воскресенье. Посещение музея совершенно бесплатное.