Медицинский автопарк Владимирской области пополнили «Газели» и «УАЗы»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Утром 12 января владимирцы могли заметить, как к правительственному зданию стягиваются кареты «скорой помощи». К счастью, ничего страшного не случилось, даже наоборот — все эти желто-белые машины прибыли сюда для того, чтобы через час разъехаться по городам и районам, где им и предстоит работать.

Шесть реанимобилей

«Скорые» выстроились буквой «Г» у входа в «Белый дом». Все они оказались «Газелями» и «УАЗами» на базе «Патриота». Среди них оказался желтый реанимобиль, который теперь принадлежит Станции СМП Владимира.

За рулем сидит сам начальник гаража станции Валерий Жильцов, который похвалил приобретение и заверил, что «Газель» очень удобна. А главврач ССМП Владимира Георгий Жуков уточнил, что его медучреждение получило только одну новую «скорую».

- На данный момент наша станция обеспечена 25 автомобилями, которые совершают выезды. Эта машина пойдет в дополнение. Всего же теперь у нас шесть реанимобилей, - рассказал Георгий Жуков. - Для Владимира этого вполне достаточно. Вообще, как это странно ни прозвучит, машина «скорой помощи» - это дорогостоящий расходный материал, который требует текущего и капитального ремонта. Нельзя сказать, что мы испытываем потребность в новых автомобилях, но она может возникнуть.

Как известно, ССМП Владимира испытывала нехватку водителей, но главный врач уточнил, что сейчас эта проблема практически решена.

- Набор водителей не приостанавливается, и сейчас у нас в штате их 120 человек. Требуется еще, но этот вопрос решаем, - заверил Жуков.

Всего же в самой экстренной медицинской службе областного центра трудятся сейчас 450 человек, а на линию ежедневно выходят около 20 бригад.

На счету спасенные жизни

В общей сложности машины распределили между 13 государственными медицинскими учреждениями Владимирской области. Ключи от них в торжественной обстановке главным врачам вручал губернатор Александр Авдеев.

Новенькие «скорые» поехали в Гороховецкую ЦРБ, на станцию скорой медицинской помощи Гусь-Хрустального, в Камешковскую ЦРБ и Суздальскую ЦРБ (ключи от обеих машин получил главврач Камешковской больницы Сергей Тимкин), в Киржачскую райбольницу, на Ковровскую станцию скорой медицинской помощи (им передали два автомобиля — один интенсивной терапии и один реанимобиль), в Кольчугинскую ЦРБ, Меленковскую ЦРБ, на Муромскую станцию скорой медицниской помощи, Собинскую райбольницу, Судогодскую ЦРБ, Юрьев-Польскую ЦРБ и на Станцию СМП Владимира.

Александр Авдеев, обратившись к представителям региональной медицины, вспомнил о достижениях 2022 года в части здравоохранения и поблагодарил врачей за работу в период коронавируса.

- Мы многое сделали, чтобы поправить ситуацию со скорой медицинской помощью, сделали много значимых вещей, чтобы начать ремонт и строительство новых медучреждений. В этом году мы доделаем акушерский корпус, инфекционный корпус в Областной клинической больнице, больницы в Струнино, Кольчугино и Муроме. Строятся ФАПы — все это должно повлиять на качество оказания медицинских услуг, которое должно повыситься, - заявил Александр Авдеев. Также губернатор заметил, что буквально на текущей неделе начнется ремонт корпуса филиала будущего медицинского университета.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После церемонии вручения ключей перешли к осмотру техники. Губернатор осмотрел реанимобиль ССМП Владимира и обратил внимание на один из кислородных баллонов, который явно был не новым. Как объяснил Георгий Жуков, врачи станции не стали дожидаться официальной церемонии, и начали эксплуатировать машину еще с 4 января, добавив в нее кое-что из уже имевшегося оборудования. На счету этого реанимобиля уже имеются спасенные жизни. Кстати, закупили его в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения, чтобы выезжать на ДТП.

Затем автомобили вереницей потянулись к выезду, и разъехались по новым местам назначения.