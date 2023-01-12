Перевозчики Владимира объясняют сбои в графике морозами и нехваткой водителей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Нареканий оказалось настолько много, что охватили они практически весь город и всех перевозчиков, работающих на линиях Владимира.

Предупреждения закончились

Жаловались и на выросшие до 40 минут интервалы в движении автобусов №7С в Загородном, и на маршруты в Юрьевец и Энергетик, которые иной раз не ходили совсем, и даже жители Доброго высказывали претензии к некоторым рейсам, включая автобусы №23, 24 и 26.

Не отстали и жители улицы Балакирева, заметившие очередное несоблюдение интервалов троллейбусами №10, которые иной раз не приходили на остановку по 20 минут и больше. Также владимирцы сообщали, что автобусы 17-го маршрута стали ходить реже.

Не меньше раздражает владимирцев и ситуация с электронными табло на остановках, которые в последнее время показывают интервалы прибытия неверно. А иногда табло вообще выдают странные картинки вместо показа рейсов. В довершение всего по вечерам порой на табло отображались машины, ехавшие уже в парк и пролетавшие мимо остановки.

В мэрии Владимира отрицать не стали — проблема действительно существует, и горожане абсолютно правы, выражая недовольство работой автобусов и троллейбусов.

- Проверки работы общественного транспорта проводятся каждый день. Перевозчики уже засыпаны предписаниями. Некоторые засыпаны до такой степени, что, видимо, уже в раздумьях — а могут ли в дальнейшем исполнять обязательства перед жителями, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В свою очередь, перевозчики объясняют причины многочисленных срывов графиков тем, что ударили морозы, и техника начала выходить из строя. Вторая причина, которую высказали абсолютно все – острая нехватка водителей. Отчасти это произошло из-за строительства трассы М-12, куда ушли многие опытные шофера.

Но в горадминистрации считают, что все эти трудности хотя и имеют место, но в качестве смягчающего обстоятельства засчитываться больше не будут.

- Жителям главное, чтобы их везли в соответствии с графиком. Поэтому ситуацию с увещеваниями мы уже прошли, и теперь применяем другие санкции, - заявил Александр Карпилович.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии не конкретизировали, о каких санкциях идет речь, но, скорее всего, говорят в мэрии о штрафах. При этом речи о расторжении контрактов пока нет.

Глюк на табло

Что касается ситуации с электронными табло, которые нередко подводят владимирцев тем, что выдают не соответствующее реальности движение автобусов и троллейбусов, то в мэрии и эту трудность признали.

- Говоря по-русски, табло глючат. Сейчас проверяется программное обеспечение, этим вопросом занимаются наши специалисты, обслуживающие данные системы. Происходит не только несоответствие времени, но и появление «мух» на экранах, - сообщил Александр Карпилович.

В мэрии добавили, что в ближайшее время программы во всех табло перепрошьют, после чего сбои должны будут прекратиться.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Что до проезжающих мимо остановок находящихся «в расписании» автобусов, то тут многое зависит от совести самих экипажей. Например, 29 декабря в 00.40 ваш покорный слуга смог уехать от остановки «Химзавод» на автобусе №10С, который следовал из Доброго уже в гараж. Автобус «засветился» на табло и, несмотря на поздний час и единственного пассажира, сделал положенную остановку. А вот их «коллеги» с других маршрутов зачастую уже в восемь часов вечера сходят с линий и пассажиров не забирают, чем вызывают гнев замерзших владимирцев.

КУДА ЗВОНИТЬ

В горадминистрации посоветовали жителям чаще жаловаться на нарушения в работе общественного транспорта. Однако при обращении в городское управление транспорта нужно не забывать указывать точное время, маршрут и место нарушения перевозчика. Телефон управления – 8(4922)45-02-54, 53-31-35.