Владимирским водителям предложат использовать виртуальные права

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О том, что в России будет проведен такой опыт, ранее сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников. По его словам, эксперимент на дорогах страны стартует с 1 октября текущего года.

Права в приложении

Не станет исключением и Владимирская область, где год назад уже проводился аналогичный опыт со свидетельствами о регистрации транспортного средства. Тогда «розовую карточку», более известную, как СТС, можно было получить через портал Госуслуг на свой смартфон через специальное приложение «Госуслуги Авто», и показать инспектору, если он вас остановит.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области лишь подтвердили, что действительно с 1 октября подобное введение ожидается, однако от конкретики пока воздержались.

Впрочем, наш источник в Госавтоинспекции региона внес некоторую ясность в будущее ноу-хау.

- Пока внедрение электронного водительского удостоверения находится только в стадии проработки. Возникает много вопросов по его реализации на практике. Выглядеть это будет так же, как и электронное СТС, - рассказал сотрудник ГИБДД. - Оригинал документа нужно будет загрузить в специальное приложение, которое устанавливается на смартфон, и будет выдавать QR-код, который считает инспектор через планшет.

Так выглядят права в электронном приложении.

Также собеседник добавил, что пока в любом случае речь не идет о массовой замене классических прав на электронную форму — так или иначе, бумажный документ вам все равно придется возить с собой, и предъявлять, если остановят.

- Если вас будут проверять в месте, где отсутствует связь, воспользоваться электронным водительским удостоверением будет уже нельзя, - заключил собеседник.

Сбой на трассе

Именно последний пункт стал камнем преткновения и с электронными СТС, и с электронными полисами ОСАГО. Об этом напомнил наш постоянный автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев.

- Мы уже проходили это с полисами ОСАГО, и в результате все равно все ездят с печатной версией, - говорит Евгений Ерофеев. - В последний раз, когда я был остановлен с электронным полисом для проверки документов, было потеряно 30 минут времени вместо пяти. Сами сотрудники ГИБДД тогда сказали, что если не хочешь ждать, вози печатную версию. Удобство только в том, что если ты забудешь водительское удостоверение, тебя «пробьют» по базе, но это опять же занимает время, а в условиях кадрового дефицита в полиции, в том числе в ГИБДД, считаю эту идею нежизнеспособной, особенно на периферии.

Того же мнения придерживаются и многие другие водители. Чаще всего они сетуют, что использовать мобильное приложение на смартфоне весьма неудобно.

Так выглядят права в электронном приложении.

- Остановили зимой на трассе, за городом. Из-за снегопада были проблемы со связью, и в результате хваленое приложение с электронным СТС так и не загрузилось. К счастью, оригинал всегда с собой. Какой же смысл ставить лишнее приложение в смартфон, если бумага все равно необходима? - удивляется водитель из Мурома Михаил Антонов.

Некоторые водители вовсе жалуются, что со временем банально забывают код от приложения, что тоже вызывает проблемы, а кое у кого на холоде не сразу получается загрузить данные.

Есть нарекания на электронные документы и со стороны простых инспекторов, которые работают на «земле» и обслуживают как города, так и междугородние автотрассы.

- Как еще можно к электронной форме относиться, если программы для них «сырые», а планшетов банально на всех не хватает? И даже те, что есть, работают через раз, - посетовали простые сотрудники ГИБДД. - До сих пор бывает так, что приходится «пробивать» людей через «дежурку» - то интернет не работает, то планшеты.

Наши собеседники в областной Госавтоинспекции признали, что действительно с технической точки зрения проблемы возникают, так что сейчас необходимо решить важную задачу - «отвязать» электронный документ от глобальной сети. А заодно не мешает обеспечить и рядовых сотрудников ДПС более современным оборудованием, и тогда удобно станет всем — и инспекторам, и водителям.