Владимирскому ЦУГД выделили 17 миллионов рублей на ремонт зимней коммунальной техники

. Фото: Виктория СУХОВА

Сентябрьское заседание владимирского Горсовета большую часть времени было посвящено распределению денег в местном бюджете. Депутаты выделили средства на образование, криптозащиту, переселение владимирцев из аварийного жилого фонда, а также на ремонт зимней коммунальной техники Центра управления городскими дорогами.

ЦУГДу депутаты в итоге выделили 17,4 миллиона рублей. На эти деньги планируется привести в порядок 35 машин, которые нужны будут зимой для уборки улиц от снега. Как объяснили чиновники администрации города, в заложенную сумму входит и закупка запчастей для техники, и оплата самих ремонтных работ, так как этим будут заниматься сторонние организации.

Но гораздо больше денег получило городское образование. Из областного бюджета Владимиру поступила субсидия в 64 миллиона 136 тысяч рублей. Впрочем, большая часть средств пойдет на повышение зарплат сотрудникам образовательных учреждений и органов опеки. Первым будут увеличивать заработную плату до МРОТа в 15 с лишним тысяч рублей (оказывается, есть и такие). А вторым просто надо проиндексировать выросшие доходы.

Елена Малик рассказала на Горсовете, на что пойдут деньги в сфере образования.

Кроме того, часть средств из 64 миллионов пойдет на ремонт бассейна в гимназии №35, а также ремонт ряда городских детсадов. Последним ремонты необходимы. Родители многих детей, у которых дети ходят в садики, жалуются на текущие крыши и обшарпанные стены. Наконец, небольшие суммы в несколько сотен тысяч рублей пойдут ряду городских школ за победы в конкурсах или на улучшение материальной базы.

А еще депутаты заложили в бюджете 5,5 миллиона рублей на криптографическую защиту компьютеров чиновников в ряде городских управлений. Как сказал депутат Дмитрий Павлов, эти деньги нужны, так как защита данных сейчас вышла на первый уровень. А так никто не устроит DDOS-атак на мэрия Владимира.

Еще 2,12 миллиона рублей нужно на то, чтобы выкупить комнаты и квартиры у 20 собственников в двух домах, признанных аварийными. Речь идет о домах №19 по улице Никитская и №17/34 по улице Мичурина.

Наконец, областной бюджет выделил городу Владимиру 1,988 миллиона рублей на поддержку внутреннего туризма. Тут дело такое: в прошлом году Центральный парк города (бывшая «восьмисотка») участвовал в конкурсе на создание лучшей интерактивной композиции. Парк представил на конкурсе проект экспозиции «История советского детства». И областными чиновникам так все понравилось, что они и выделили почти два миллиона рублей на то, чтобы сделать этот музей постоянным.

Депутаты по итогам заседания Горсовета утвердили все эти решения. Так что деньги скоро начнут осваивать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Горсовет начинается с гимна

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Под конец Горсовета депутаты официально закрепили законом процедуру начала заседания. Теперь любое заседание обязано начинаться с исполнения Гимна Российской Федерации. В принципе, депутаты и раньше начинали так свою работу, просто теперь это стало официальным.

Как пояснили депутатам, сделано это было «для придания значимости мероприятию, а также для отражения уважения символам российской государственности».