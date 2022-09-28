Во Владимирской области назвали телефоны людей, которые должны помогать семьям мобилизованных

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 сентября губернатор Александр Авдеев провёл совещание с руководителями органов местного самоуправления по вопросам проведения во Владимирской области частичной мобилизации. В мероприятии также приняли участие председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, военный комиссар региона Юрий Гусаров, районные военные комиссары.

Для отработки поступающих обращений граждан по организации процесса Александр Авдеев поручил главам органов местного самоуправления определить должностных лиц, ответственных за взаимодействие с семьями мобилизованных и военкоматами. На местах сработали оперативно – в тот же день за этими направлениями закреплены определённые сотрудники. Вот их список:

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