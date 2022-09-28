Омбудсмен Владимирской области принимает обращения по поводу мобилизации

Людмила Романова.

Как и все масштабные мероприятия, частичная мобилизация коснулась многих наших земляков и породила немало текущих вопросов. Одним из тех, к кому жители региона отправились за помощью и советом, стала уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.

Как быть и что делать

Региональный омбудсмен рассказывает, что обращений по вопросам, связанным с мобилизацией, в ее аппарат и лично ей поступает действительно много — только за 26 сентября поступило более 50 звонков и писем, а кое-кто пришел лично.

- Из них 12 случаев мы взяли в проработку совместно с областным военным комиссариатом, - уточнила Людмила Романова.

В первую очередь, к уполномоченному по правам человека идут с общими вопросами, касающимися критериев отбора на военную службу, с вопросами о том, какие именно категории попадают или не попадают под мобилизацию. Некоторые интересуются, как быть, если повестку сотрудники военкомата вручить лично не смогли, и человек не пришел к обозначенному времени.

- Многие спрашивают о нотариальных действиях. Например, на мужа было открыто ИП — как теперь перевести его на супругу, как оформить нотариальную, генеральную доверенность? Мы разъясняем, что с учетом последних нововведений нотариусы принимают мобилизуемых людей вне очереди, без предварительной записи и по минимальным ценам, - объясняет Людмила Романова.

Есть и не совсем обычные вопросы. Например, некоторые владимирцы обращаются по поводу регистрации брака. Люди жили без оформления отношений, или просто не успели расписаться из-за ожидания в ЗАГСе, и теперь не знают, как им быть. Также граждан интересуют вопросы установления отцовства и записи фамилии отца в свидетельство о рождении ребенка. Иными словами — вопросов масса.

Оперативное взаимодействие

- Наиболее часто задаваемый вопрос заключается в пригодности к службе по состоянию здоровья и по работе медкомиссий, - рассказывает Людмила Романова. - Я всегда прошу в обязательном порядке предоставить медицинские заключения и выписки о хронических заболеваниях, и по таким обращениям мы работаем с военкоматом.

Если же человек уже призван и находится на обучении, но, по его мнению, по состоянию здоровья служить не может, он должен написать соответствующее заявление. Приложить соответствующие документы и обратиться в военкомат могут и родные этого гражданина.

- Все эти вопросы мы решаем вместе с военным комиссариатом и военной прокуратурой. Я встречалась и с той, и с другой организацией, мы договорились об оперативном рассмотрении обращений и тесном взаимодействии, чтобы принять максимально объективное решение в отношении каждого человека, - говорит Людмила Романова.

Примечательно, что чаще всего обращаются к омбудсмену не сами мобилизуемые, а их родные. Объясняется это вполне объективными причинами.

- Ситуация может быть такова, что человека уже отправили на обучение, и тут появляются вопросы оформления генеральной доверенности, вопросы по линии ЗАГСа и другие. Родственники не понимают, будет ли у близкого человека возможность решить эти вопросы на месте, поэтому сами их поднимают, это вполне логично, - резюмирует Людмила Романова.

Уполномоченный по правам человека Владимирской области настоятельно советует всем жителям региона, у которых возникли те или иные вопросы по поведению частичной мобилизации, найти ответы на портале объясняем.рф, который организован Правительством России. Там собраны наиболее часто встречающиеся вопросы и тут же даются компетентные ответы.

КОНКРЕТНО

Аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области принимает обращения по вопросам частичной мобилизации. Сделать обращение можно следующими способами:

- позвонить по телефону 8-4922-53-11-31 (приёмная) с понедельника по пятницу;

- отправить жалобу или обращение по электронной почте ombudsman33@mail.ru;

- оставить обращение на официальном сайте ombudsman33.ru

- обратиться лично в приёмную регионального омбудсмена. Она находится по адресу: город Владимир, улица Луначарского, дом 3, кабинет 205