Владимирские водители жалуются на пробки из-за ремонта перехода в Юрьевце

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Чуть больше недели назад ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» анонсировало начало долгожданного капитального ремонта подземного перехода в микрорайоне Юрьевец, что находится в районе пересечения улиц Ноябрьская и Институтский городок. При этом в ведомстве сообщили, что вынуждены будут ограничить движение по трассе.

Частично перекрывать движение пришлось из-за устройства гидроизоляции на внешних поверхностях тоннеля. Дорожники заверили, что работы проведут в два этапа — сначала перекроют часть дороги в сторону центра Владимира, а затем проведут аналогичные мероприятия на другой части, ведущей в Москву.

С 17 сентября трассу Р-132 (бывшую часть М-7) сделали узкой, и буквально через три дня автолюбители рассказали, что на месте стали скапливаться пробки.

- В обычное время ничего особенно критичного — постоишь пять-семь минут, и проехал. Но в часы пик время ожидания значительно увеличивается, так как трафик в это время очень плотный, - посетовал житель Юрьевца Михаил.

Неудобства заметили и пассажиры общественного транспорта — им тоже приходится в часы пик вынужденно стоять в новой пробке. Автомобили с трудом пробираются в «бутылочное горлышко», образовавшееся посреди Юрьевца.

- Мы понимаем, что это необходимость, поэтому потерпим. Но ведь можно было бы отрегулировать интервалы светофоров так, чтобы хотя бы в часы пик на Пекинке приходилось меньше стоять и автомобилям, и автобусам, - полагает другой житель микрорайона Андрей.

При этом местные гадают — когда именно завершится ремонт, и движение откроют по всем полосам?

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Ремонт пешеходного перехода должен завершиться в декабре, но конкретных дат по открытию движения нет, - рассказал официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский. - Если получится завершить работы раньше срока, значит, и полноценное движение откроют раньше.

Так что владимирским водителям стоит приготовиться еще как минимум до зимы стоять в пробке. Единственные, кому, как кажется, повезло — это те, кто выезжает с Институтского городка. У них никаких препятствий к проезду не возникает. Правда, местные утверждают, что это не так. И они из-за пробок стоят не хуже остальных.

Что касается изменения интервалов светофоров на Пекинке, то и эта работа пока не планируется.

- Специалисты будут наблюдать за ситуацией и принимать меры по необходимости, - объяснил Александр Полянский.

В дорожном ведомстве отметили, что ситуация в Юрьевце просто не имеет альтернатив — к сожалению, объехать место ремонта практически невозможно, так что автолюбителям придется на время запастись терпением.

КОНКРЕТНО

В ходе капитального ремонта подземного пешеходного перехода планируется не только полностью обновить гидроизоляцию. Внутри перехода специалисты заново отделают потолок и стены, организуют новые системы водоотведения и водосборных колодцев. Также предстоит отремонтировать внутренние и наружные поверхности тоннеля, лестницы и входные группы.

На стенах появится керамгранит, в то время как на полу уложат специальную тротуарную плитку. Кроме прочего, в переходе смонтируют новое освещение и подъемные платформы для маломобильных граждан.

Ориентировочный срок окончания работ — декабрь 2022 года.