Новую поликлинику в Юрьевце обещают открыть в следующем году

В этом доме будет поликлиника. Фото департамента здравоохранения.

В областном центре катастрофически не хватает новых поликлиник. Микрорайоны застраиваются и разрастаются, людей становится больше, больницы забиты под завязку. Особенно это прочувствовали во время пандемии жители микрорайона Юрьевец. Ведь основную больницу №6 приспособили под ковидный госпиталь. Поэтому местным жителям приходится ездить в поликлинику №1, в которую пробиться не могут даже приписанные к ней жители. Запись к терапевтам и другим специалистам разлетается как горячие пирожки. Что уж говорить о «чужаках».

- Люди уже на пределе. Их приписали к первой поликлинике, там огромные очереди. Они бегают по всему городу. В Юрьевце проживают от трех до четырех тысячи человек, и из-за ковида они остались без медицинской помощи, - возмущался на недавнем заседании Заксобрания депутат Сергей Казаков.

Наконец-то в этой проблеме появился просвет. Городской больнице №6, наконец, передали помещение под новую поликлинику. Она будет расположена в жилом доме по адресу: улица Всесвятская, 3.

- На первом этаже дома размещены три помещения общей площадью 800,2 квадратных метра. В первом запланирована взрослая поликлиника, во втором — отделение стоматологии, в третьем — отделение медицинской профилактики для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, - сообщили в департаменте здравоохранения.

Впереди, пожалуй, самое сложное — получение санитарно - эпидемиологических заключений и получение лицензии на оказание медицинской помощи. Кроме того, необходимо закупить оборудование, мебель и найти недостающих врачей. Власти запланировали открыть поликлинику в следующем году.

По словам губернатора Александра Авдеева, проблемными точками во Владимире также являются поликлиника №1 и №2, о чем говорят и сами жители в социальных сетях.

«Решите вопрос с больницей №2. Сколько районов уже присоединили к нашей поликлинике, а врачей больше не становится. Всё Веризино во 2-й лечится, на улице Горького и близлежащих улицах идет массовое строительство домов. Количество проживающих людей все растет и растет.

Запись к узким специалистам происходит за 1-4 недели. Терапевты работают на износ и запись к ним за две недели. В период отпусков творится просто кошмар. Врачи не могут нормально осматривать пациентов, записывать в карточку и объяснять лечение больному в отведенные 12 минут, - негодует жительница областного центра Наталья.

Известно, что департамент здравоохранения вместе с городской администрацией должны подыскать места для размещения новых поликлиник. Но насколько затянется этот процесс, неизвестно.