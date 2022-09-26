Во Владимире в новом сезоне покажут спектакли о Петре Великом и Бальзаминове

Спектакль "Праздничный сон - до обеда". Фото театра кукол.

Владимирских театралов ждет насыщенная осень. Первый премьерный спектакль «Праздничный сон — до обеда» уже представил Владимирский театр кукол. Это история о молодом чиновнике Бальзаминове, которому снится сон, сулящий, по словам его матушки, богатство. Вскоре к Бальзаминовым приходит сваха и сообщает, что в главного героя влюблена дочь богатой купчихи. Приданое сулит молодому чиновнику 300 тысяч рублей. И он соглашается поехать свататься. Однако из провинции приезжает дядя Капочки, и женитьба Бальзаминова с дочерью купчихи оказывается на грани срыва.

Спектакль поставили к 200-летнему юбилею Александра Островского. Несмотря на то, что пьеса затрагивает тему духовной нищеты, она наполнена юмором. Основной особенностью спектакля являются тантамарески (когда за телом куклы расположен актер, но при этом видно его лицо и туловище). Спектакль подходит для подростков с 16 лет. Увидеть его вновь можно будет 26 октября, когда театр кукол вернется с гастролей.

Порадует новинками и Владимирский театр драмы. 10 и 11 октября на сцене областного дома работников искусств покажут монодраму «Моя мать — секретарь Ангела Смерти». Пьеса основана на реальных событиях жизни писателя Якова Бучана. Героиня пьесы Тами— еще довольно молодая женщина, вдова профессора. Ее судьба навек связана с ужасами второй мировой войны, поскольку она дочь узницы Освенцима. Мать Тами была спасена от смерти знаменитым врачом концлагеря Йозефом Менгеле, вошедшим в мировую историю под именем «Ангел Смерти из Освенцима». Менгеле сделал ее своим личным секретарем. В обязанности юной стенографистки-переводчицы входило подробное описание проводимых врачом-изувером опытов над тысячами узников концлагеря. Но и сама она не избежала участи жертв его жутких экспериментов. Невероятным чудом, уже после освобождения, смогла забеременеть и родить дочь, которую сделала наследницей своей больной, искалеченной памяти. Поставил пьесу московский режиссер Вячеслав Терещенко. В главной роли — Анна Лузгина.

Сценарий пьесы. Фото со страницы Владиммирского театра драмы.

15 и 16 октября на сцене Областного дворца культуры и искусства состоится еще одна премьера - «Арап Петра Великого» в постановке Владимира Кузнецова. Он создан на средства гранта Министерства культуры и приурочен к 350-летию со дня рождения Петра Великого. И хотя главный герой сюжета – легендарный прадед Пушкина, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, эта фантасмагорическая история оставит яркое впечатление именно благодаря неординарной личности государя Петра Первого. Зрелищный, многонаселенный спектакль предполагает масштабное использование выразительных пластических и хореографических сцен и атмосферу пушкинской поэзии и прозы с их лиризмом и юмором.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ждем на гастроли

29 и 30 сентября на сцене театра кукол выступит Волгоградский областной театр кукол. Он покажет постановку «Жили-были». Зрители узнают, как храбрый мальчишка научил маму и папу быть добрыми родителями – любящими, заботливыми и внимательными. В спектакле много юмора, замечательная драматургия, прекрасная игра актеров. Яркие декорации и костюмы выполнены в стиле пэчворк.

Дракон и золотая черепаха. Фото с сайта Владимирского театра кукол.

7 и 8 октября выступит театр марионеток имени Деммени из Санкт-Петербурга. Они покажут спектакль Дракон и Золотая черепаха». Пьеса в 2-х действиях по мотивам китайских сказок. Сказка реки Хуанхэ о бедной красавице, речном драконе и волшебной черепахе.

А 9 октября театр покажет второй спектакль - «Сказка о глупом мышонке». Это музыкальное представление по стихам Маршака.