Владимирская область выбрала самых народных участковых региона

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Традиционный ежегодный конкурс «Народный участковый-2022» стартовал 11 сентября. В течение десяти суток владимирцы отдавали голоса за наиболее понравившихся участковых уполномоченных полиции на уровне городов и районов.

Всего за время проведения первого этапа конкурса свои голоса отдали 12699 человек — такова общая цифра проголосовавших за конкурсантов граждан. Самих участников в этот раз оказалось 44 человека — как правило, от двух до четырех кандидатов от каждого района.

- В их числе как опытные участковые, много лет посвятившие нелёгкой службе, так и молодые, только начинающие познавать мудрости профессии, но уже успевшие завоевать доверие у граждан, - рассказали в УМВД России по Владимирской области.

Примечательно, что несколько участковых набрали весьма большое количество голосов даже по меркам регионального уровня.

Так, четверо полицейских преодолели планку в тысячу голосов. 27-летний лейтенант Артем Лапенков из Петушинского района набрал 1724 голоса, оказавшись в неофициальном зачете четвертым среди лидеров первого этапа. Третье место по числу голосов оказалось у 24-летнего лейтенанта Виктории Уваровой из Вязниковского района с 1307 голосами. Примечательно, что именно Виктория стала тем участковым, за которого несколько дней подряд голосовали наиболее охотно, но затем определились лидеры из числа других конкурсантов.

Неофициальное второе место на первом этапе досталось 29-летнему старшему лейтенанту из Петушинского района Вячеславу Суржику с 1977 голосами. А безоговорочным лидером этапа стал единственный кандидат, преодолевший планку в две тысячи голосов. Им стал 37-летний старший лейтенант Алексей Клочанюк из Вязниковского района, за которого отдали голоса 2607 человек.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Остальные кандидаты набрали от нескольких десятков до нескольких сотен голосов, однако вне зависимости от результатов лидеры в районных отделах полиции определены. Ими стали:

- УМВД России по городу Владимиру – майор Ринат Алеев

- ОМВД России по Александровскому району – капитан Александр Клещев

- ОМВД России по Вязниковскому району – старший лейтенант Алексей Клочанюк

- Отдел МВД России по Гороховецкому району – капитан Александр Замыслов

- МО МВД России "Гусь-Хрустальный" – капитан Мария Федулова

- ОМВД России по Камешковскому району – старший лейтенант Дмитрий Иванов

- Отдел МВД России по Киржачскому району – майор Александр Смирнов

- МО МВД России «Ковровский» – старший лейтенант Георгий Бакунов

- ОМВД России по Кольчугинскому району – майор Александр Золотухин

- ОМВД России по Меленковскому району – майор Елена Лезова

- МО МВД России «Муромский» – майор Михаил Абросимов

- ОМВД России по Петушинскому району – старший лейтенант Вячеслав Суржик

- Отдел МВД России по Селивановскому району – лейтенант Роман Голованов

- ОМВД России по Собинскому району – капитан полиции Анна Чупашкина

- ОМВД России по Судогодскому району – майор Татьяна Стародубцева

- ОМВД России по Суздальскому району – майор Дмитрий Резниченко

- ОМВД России по Юрьев-Польскому району – старший лейтенант Егор Остапов

Второй этап голосования конкурса «Народный участковый-2022» состоится также в форме онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. Он будет проходить с 7 по 16 октября.

По его итогам из числа лидеров первого этапа будет избран «Самый народный участковый» региона, который станет представлять честь Владимирской области на Всероссийском этапе.

С анкетами участников можно познакомиться на странице конкурса на официальном сайте областного главка полиции.