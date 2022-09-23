Владимирская молодежь объединяет лучшие традиции

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В областном доме молодежи 21 сентября состоялось не совсем обычное мероприятие — юноши и девушки представляющие школы и общественные движения со всех уголков региона, съехались на «мозговой штурм». Им предстояло придумать название, слоганы и атрибутику для Владимирского отделения Российского движения детей и молодежи.

Советы от молодежи

Мероприятие, которое организаторы назвали «креативной сессией», проходило под эгидой департамента образования и молодежной политики Владимирской области, а также регионального отделения детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Как отметила заместитель директора департамента, начальник управления реализации молодежной политики Елена Янина, ребятам предстояло сделать первые шаги, чтобы влиться в будущее Всероссийское движение молодежи, наблюдательный совет которого возглавил лично Президент России.

- Сейчас мы готовим свою команду, свой актив Российского движения молодежи с лозунгом «Будь в движении», - поделилась Елена Янина. - Сегодня мы с ребятами собрались, чтобы обсудить, каким именно должно быть это движение. Ведь его должны придумать не взрослые дяди и тети в кабинетах, а сама молодежь: определить лозунги, традиции, символику, речевки и другие направления — мы хотим посоветоваться с ними и узнать их мнение о том, каким должно быть это движение.

Именно поэтому во Владимир съехались молодые люди и девушки из числа лидеров молодежных движений городов и районов всего региона. В первую очередь, это активисты «Российского движения школьников».

Движение должно стать народным

А вместе с ребятами в областной дом молодежи прибыли и их педагоги — кураторы молодежных движений в муниципалитетах. С ними представители департамента и регионального «РДШ» провели отдельное занятие, в ходе которого возложили на учителей важную миссию по самостоятельному проведению точно таких же креативных сессий, но уже на местах. Можно сказать, что 21 сентября кураторы молодежных движений прошли настоящий инструктаж и получили разъяснения — как именно следует действовать и как помочь ребятам в разработке слоганов и даже названия организации. Работа эта требует немало творческих сил и энергии.

- Мы уже провели такие креативные сессии в областном техникуме экономики и права, а также в Собинском и Александровском районах. Теперь мы пригласили педагогов, чтобы узнать их взгляд, и то, каким они видят будущее движение. Ведь наша задача, как наставников, поделиться опытом, расставить правильные акценты, чтобы ребята в своем творческом порыве понимали, куда нужно двигаться, чтобы движение стало действительно народным, - объяснила Елена Янина.

Уже сейчас активисты будущей организации, в которую планируют войти не только «РДШ» но и Юнармия, и другие многочисленные детские движения, положили в свою копилку несколько акций, проведенных пока под эгидой Российского движения школьников.

Елена Янина. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Речь идет об акциях «Спасибо, учитель!» - когда ребята поздравляли на 1 сентября своих педагогов, «Спасибо за труд!» - во время которой дети дарили подарки и теплые слова техническому персоналу школ. А впереди грядет акция «Молоды душой», в ходе которой юноши и девушки поздравят учителей-ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе. Подобные мероприятия будут проводиться и в рамках Российского движения детей и молодежи.

Уникальная возможность

По словам методиста Владимирского института развития образования, регионального координатора «Российского движения школьников» Юрия Антонова, в нашей области в общей сложности действуют 440 детских организаций для самых разных возрастов. При этом в состав областного РДШ входят порядка 16 тысяч школьников.

- Все они трудятся и работают на благо движения, развивают свои навыки и способности, участвуют в мероприятиях, помогают ветеранам и пожилым учителям. Соответственно, сейчас нам нужно двигаться дальше, и Российское движение детей и молодежи — это уникальная возможность влиться в новые движения, - рассказала Юрий Антонов.

Примечательно, что вновь создаваемая организация не поглотит ныне действующие, а лишь вберет в себя лучшие их традиции и опыт.

По словам Елены Яниной, впереди предстоит работа по выбору регионального руководителя нового движения и создание отделений на местах.

- В конце ноября планируем закончить работу, так как затем должны будем провести региональный след и выдвинуть кандидатов на слет федеральный, который пройдет в декабре в Москве. Там будет принято решение о названии движения, лозунги, логотип и атрибуты, а с 1 января 2023 года начнется полноценная программа деятельности, в том числе во Владимирской области, - заключила Елена Янина. ♦