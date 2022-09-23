Владимирские врачи и строители, вернувшиеся из ДНР: «Готовы поехать в Докучаевск снова»

Фото АВО.

Докучаевск, небольшой городок в ДНР, некоторое время назад стал подшефным для Владимирской области. Тогда и было решено отправить на помощь местному населению наших специалистов. Медики усиливали местное здравоохранение, строители восстанавливали разрушенную инфраструктуру города.

«В медицину не вкладывались десятилетиями»

О командировке владимирские специалисты вспоминают со смешанными чувствами. Говорят, что было страшно и очень тяжело, работать приходилось на износ и в опасных условиях: территория с августа фактически является прифронтовой. Но в то же время все как один заявили: готовы поехать снова.

- Наша помощь там действительно необходима. Проблем в здравоохранении — очень много. Нужны руки. Мы столкнулись с огромным количеством раненых и заболевших. Бойцы, пострадавшее от обстрелов мирное население, люди с заболеваниями. Работали 24 на 7. Видели, как там устарели методы лечения и оборудование, часть его уже и не работает. Видно, что в систему не вкладывались десятилетиями. Конечно, докучаевских коллег мы не бросим. Мы постоянно на телефоне, часть нашей бригады и сегодня там. Хорошо, что сегодня они получают поддержку из России, в том числе — из нашей области — в виде медикаментов и оборудования. Это очень нужно. Необходима наша помощь и в передаче знаний и навыков работы с современным оборудованием, - рассказал главный врач Городской больницы №2 г.Владимир Михаил Суханов.

В состав первого владимирского «медицинского десанта» вошли главврачи Владимирской городской больницы №2 и Камешковской ЦРБ Михаил Суханов и Сергей Тимкин (оба — хирурги), медицинская сестра-анестезист Городской клинической больницы №5 областного центра Татьяна Дзус, врач-хирург Владимирской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Смирнов, а также доктора Областной клинической больницы — травматолог-ортопед Марат Хусаинов и нейрохирург Владимир Петухов.

Медицинская сестра-анестезист городской больницы №5 Владимира Татьяна Дзус получила благодарственное письмо от губернатора. Фото АВО.

«Вы настоящие герои»

Строители были задействованы в восстановлении инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения Докучаевска. Оперативно закончены работы на семи объектах — это детские дома и школы, объекты инфраструктуры и жилой дом, куда и заселились члены владимирской миссии.

Девять человек из бригады остались в Докучаевске. На встречу с главой региона пришли вернувшиеся из командировки сотрудники управления административными зданиями Владимирской области — инженер-электрик Максим Русаков, электромонтёр Евгений Радченко и строительный маляр Алексей Андреев.

- Если весной мы оказывали ЛДНР гуманитарную помощь, то сейчас вектор сместился. Требуется наша поддержка в социальной сфере. В Докучаевск направлены вахты медиков и коммунальщиков, у нас в регионе принимали на стажировку учителей и детей на летний отдых. Сделано многое, но предстоит ещё больше. Всё видим и понимаем. Референдум был неизбежен. После него нам предстоит большая интеграционная работа, будем помогать в гражданско-бытовом плане. Тем, кто первый поехал, огромное спасибо. Вы настоящие герои. Ваша помощь неоценима, - подчеркнул Александр Авдеев.

В конце встречи Александр Авдеев вручил благодарственные письма администрации Владимирской области Михаилу Суханову, Татьяне Дзус, Максиму Русакову и Алексею Андрееву. Благодарственными письмами администрации города Докучаевска отмечены Дмитрий Смирнов, Сергей Тимкин, Марат Хусаинов, Владимир Петухов и Евгений Радченко.

СПРАВКА «КП»

С июня 2022 года 33-й регион отправил для жителей Докучаевска более 160 тонн гуманитарных грузов — это продукты питания, стройматериалы, канцтовары, учебники, одежда, строительные материалы, медицинские принадлежности. Кроме того, в Докучаевск было направлено 8 единиц необходимой для городского хозяйства техники. В том числе автокран, погрузчики, комбинированная дорожная машин и автомобиль скорой медицинской помощи.