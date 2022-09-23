Владимирцы предпочитают отдых в Турции и Краснодарском крае

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Владимирстат опубликовал данные по отдыху жителей региона летом 2021 года. В целом летний сезон прошлого года можно считать удавшимся. Спрос на большинство внутренних направлений значительно превысил показатели 2020 года и почти сравнялся с результатами допандемийного 2019 года.

Внутренний туристический поток в целом по России достиг 90 процентов от объема продаж позапрошлого года и вполне мог бы показать более высокие результаты, если бы не ограничения в Краснодарском крае, которые буквально остановили все бронирования на август и бархатный сезон. Требования властей юга России оказались строже, чем для выезда за границу — это привело к тому, что объемы продаж туров на курорты Черного моря в сентябре упали в пять раз.

Но, несмотря на это, лидером по объему внутреннего бронирования остается Краснодарский край. Второе место по итогам летнего сезона занимает Крым. Лето 2021 года стало рекордным по продажам туров в дружественную республику, значительно превысив показатели 2019 года. Единственный курорт Краснодарского края, который достиг уровня продаж допандемийного года — это Сочи. А куда же отправляли отдыхать турфирмы Владимирской области?

В прошлом году в регионе работало 148 туристических фирм, которые продали 17184 пакета. За что получили 372,6 миллиона рублей. Непосредственно владимирцы купили 14730 туров и заплатили за отдых почти 1,27 миллиарда рублей.

Как сообщает Владимирстат, путешествовать по России захотели 8297 туристов. Путевки в целом обошлись в 393,7 миллиона рублей. За границу поехали 6426 человек, им за отдых пришлось отдать 870,9 миллиона рублей. Еще семь туров для путешествия по России купили иностранцы.

В нашей стране отдохнуло 25580 человек. На курорты Краснодарского края турфирмы отправили 6709 человек, туры по Владимирской области приобрели 3385 человек, в тур по Ярославской области поехали 2238 человек, в Санкт-Петербург – 2208 человек. А вот в туры по таким областям как Сахалинская, Магаданская, Ульяновская, Приморский край, Республика Калмыкия, Чеченская Республика и Республика Марий Эл привлекли меньше всего владимирских туристов.

Путешествовать за границей решили 16452 человека. Больше всего жителей 33 региона отдохнуло в Турции (10345 человек), Египте (2365), Абхазии (962), Объединенных Арабских Эмиратах (652) и на Кипре (435). Менее популярными направлениями для заграничного туризма у владимирцев оказались: Казахстан, Армения, Индия, Австрия, Швейцария, Германия, Сербия и Чешская Республика.