Во Владимирской области создана призывная комиссия по мобилизации

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 сентября во Владимирской области создана областная призывная комиссия по мобилизации. Её возглавил Губернатор Александр Авдеев.

Создание отдельной призывной комиссии в регионе связано с тем, что в 9.00 21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия стартовали в тот же день. В ходе кампании со всей страны планируется призвать около 300 тысяч человек.

В состав региональной комиссии вошли военком Владимирской области Юрий Гусаров, представители правоохранительных и других государственных органов области.

- Владимирская область приступила к выполнению задач, поставленных Президентом России. Создана областная призывная комиссия по частичной мобилизации. Сегодня мы провели расширенное совещание по мобилизации с участием в том числе муниципалитетов, – сообщил глава региона. – Администрация области и все органы местного самоуправления помогают военному комиссариату в организации призыва, в том числе обеспечением транспортом для доставки призывников к месту службы и организацией медицинского освидетельствования. Нашим мобилизованным землякам будут обеспечены все социальные гарантии наравне с военнослужащими. Мы также на связи с нашими оборонными предприятиями и готовы оказать им содействие по наращиванию мощностей, увеличению выпуска вооружений и военной техники в помощь защитникам Донбасса.

Напомним, что известно на данный момент из официальных источников. Во время объявленной «частичной мобилизации» в первую очередь будут призывать мужчин до 35 лет, бывших контрактников, имеющих боевой опыт. В первую очередь армии интересны: механики-водители, наводчики, связисты, инженеры, артиллеристы, зенитчики, ракетчики, офицеры младшего командного звена. В частности будут обращать внимание на тех, что отслужили после военного училища 3-4 года и уволились.