Дело врачей: во Владимире начался суд по делу погибшей при родах Анны Бобриковой

Судья Антон Крайнов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Фрунзенский районный суд Владимира провел первое заседание по резонансному делу роженицы Анны Бобриковой, умершей в 2016 году после первых родов. Ее муж Сергей Плаксин долго ходил по инстанциям, следствие длилось шесть лет, и теперь Марину Якушеву обвиняют в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге, а Туманову — в организации данного подлога.

36 томов уголовного дела

Печальная история 32-летней Анны, у которой 10 июня 2016 года после родов в Областном перинатальном центре открылось кровотечение, а затем отказали почки, прогремела на всю страну. В результате молодую женщину перевели в Москву, где ей оказывали помощь в лучших федеральных клиниках, но 14 октября того же года ее не стало.

У семьи Анны возникло много вопросов именно к перинатальному центру. Ее муж Сергей Плаксин полагал, что недобросовестность докторов перинатального центра привела к трагедии.

Наконец, Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого было очень сложным и длительным.

Сам Сергей Плаксин рассказывает, что расследование заняло ровно 72 месяца, а в деле насчитывается 36 томов, пестрящих медицинской терминологией. В процессе расследования сменилось семь следователей. Тем не менее, Центральному аппарату СК России удалось собрать достаточно доказательств, и дело передали в суд.

Конфликт интересов в суде

На первом заседании присутствовали оба доктора и их защитники, сразу два государственных обвинителя и Сергей Плаксин, признанный потерпевшим. Судья Антон Крайнов установил личности присутствующих, после чего были рассмотрены ходатайства журналистов на проведение фото, видео записей и онлайн-трансляций заседания. Все, кроме Сергея Плаксина, возражали, так как в деле имеется много медицинских подробностей. В итоге суд запретил видеосъемку и трансляции, оставив прессе возможность присутствовать и делать фотографии.

На скамье подсудимых оказались главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова (справа) и акушер-гинеколог Марина Якушева (слева). Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После этого суд уточнил еще одно важное обстоятельство — оказывается, дочь Надежды Тумановой работает во Фрунзенском районном суде секретарем судьи, хотя в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Это обстоятельство дает повод для переноса рассмотрения уголовного дела в другой суд.

Впрочем, никто не возражал против продолжения процесса в этих же стенах, включая самого Сергея Плаксина. Потерпевший лишь уточнил, не работает ли дочь главврача непосредственно с судьей Крайновым, на что получил отрицательный ответ.

Тем не менее, гособвинитель Артем Туров попросил паузу.

- Просил бы перенести судебное заседание для выработки позиции по данному вопросу. Вопрос серьезный, полагаю, требуется значительное время, - резюмировал гособвинитель.

Вдобавок обнаружилось еще одно формально препятствующее рассмотрению дела обстоятельство — по словам Надежды Тумановой, известили ее о судебном процессе ненадлежащим образом. Проще говоря — ей не пришла повестка, о дне заседания подсудимой стало известно от своего адвоката.

В итоге суд перенесли. Следующее заседание запланировано на 6 октября.

«Потерянные» страницы

После заседания, длившегося всего 15 минут, Сергей Плаксин поделился первыми впечатлениями, а также раскрыл некоторые обстоятельства дела.

- Думаю, что дело дошло до суда благодаря моей настойчивости. Благодаря профессионализму следователей удалось собрать весомые доказательства и выяснить, что было на самом деле. Было несколько версий и специфика таких дел предполагает, что следствие делает выводы по медицинской документации, а она долгое время находилась у обвиняемых, и они могли производить с ней различные манипуляции, - заявил Сергей Плаксин.

По словам Сергея, спустя год и несколько месяцев с момента возбуждения уголовного дела следователи внезапно нагрянули с обыском в Областной перинатальный центр. Обыск провели в кабинетах врачей.

Сергей Плаксин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В тумбочке у Якушевой нашли папку, в которой содержалась первичная медицинская документация из истории родов Ани. То есть, страницы, которые они подменили. В этих страницах содержалась прямо противоположная информация, чем в истории родов, в связи с чем была назначена дополнительная экспертиза. Это главное, что помогло раскрыть дело, - рассказал Сергей. - Это редчайший случай, чтобы такое дело дошло до суда, и думаю, что без огласки и резонанса ничего бы не было.

Сергей уточнил, что пока у него вопросов к ходу процесса нет — он понимает, что дело сложное, так что прокурорам требуется время на необходимые уточнения.

- Настрой у меня боевой. Я очень долго ждал этого и рад, что процесс начался, - заключил Сергей Плаксин и пообещал озвучить в суде массу других, весьма интересных обстоятельств.